Yoğun bakım alarmı: Ankara Şehir Hastanesi'nde doluluk oranı yüzde 90!
Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri olan Ankara Şehir Hastanesi'nde son dönemde artan viral salgın hastalıklar nedeniyle yoğun bakımlarda doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Hastanenin Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Sema Turan, 250 yataktan oluşan genel yoğun bakımda doluluk oranının yüzde 90 seviyesinde olduğunu söyleyerek "Çoklu viral etkenlerle mücadele ediyoruz. Aynı anda hem influenza pozitifliği, hem Covid-19 pozitifliği olan hastalarımız var." dedi.
Bir süredir grip ve coronavirüs başta olmak üzere viral hastalıklar daha sık görülüyor.
Enfeksiyonlardaki artış yoğun bakımlara da yansıdı.