Yol kenarında ölü bulunmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde ölü bulunan Erkan Arman’ın cinayete kurban gittiği belirlendi. Son olarak bir eğlence merkezinden çıktığı belirlenen Arman’ın ölümüne ilişkin 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1’i tutuklanırken, 6 kişinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Yol kenarında ölü bulunmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - 1

Sakarya’da yol kenarında ölü bulunan adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

D-650 Karayolu Alifuatpaşa mevkisinde 22 Şubat’ta meydana gelen olayda, Erkan Arman alkollü eğlence mekanından çıktıktan bir süre sonra aracının önünde hareketsiz şekilde bulundu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yol kenarında ölü bulunmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - 2

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Arman’ın yaşamını yitirdiği belirledi.

Arman’ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ndeki Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

Yol kenarında ölü bulunmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - 3

Yapılan ilk incelemede Arman’ın bıçaklanma neticesinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yol kenarında ölü bulunmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - 4

Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, K.A. ve S.Y. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen K.A, kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Y. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Yol kenarında ölü bulunmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - 5

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Erkan Arman’ın öldürülmesine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri olaya karıştığı düşünülen H.B. isimli şüpheliyi Muğla’nın Bodrum ilçesinde saklandığı adreste; U.Y., S.Ç., E.E., S.A. ve Ü.T. isimli kişileri de yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Cinayete ilişkin soruşturma sürüyor.
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