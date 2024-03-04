Yol kenarında ölü bulunmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Sakarya’nın Geyve ilçesinde ölü bulunan Erkan Arman’ın cinayete kurban gittiği belirlendi. Son olarak bir eğlence merkezinden çıktığı belirlenen Arman’ın ölümüne ilişkin 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1’i tutuklanırken, 6 kişinin adliyedeki işlemleri sürüyor.
Sakarya’da yol kenarında ölü bulunan adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
D-650 Karayolu Alifuatpaşa mevkisinde 22 Şubat’ta meydana gelen olayda, Erkan Arman alkollü eğlence mekanından çıktıktan bir süre sonra aracının önünde hareketsiz şekilde bulundu.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.