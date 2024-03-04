Yol kenarında ölü bulunmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Erkan Arman’ın öldürülmesine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri olaya karıştığı düşünülen H.B. isimli şüpheliyi Muğla’nın Bodrum ilçesinde saklandığı adreste; U.Y., S.Ç., E.E., S.A. ve Ü.T. isimli kişileri de yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Cinayete ilişkin soruşturma sürüyor.