Yoldan çıkan TIR, viyadükten dereye düştü
Anadolu Ajansı
Bolu'da, yoldan çıkan TIR'ın viyadükten dereye düşmesi sonucu sürücü yaralandı.
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1Bolu'da, Anadolu Otoyolu'ndan (TEM İstanbul-Ankara Otoyolu) Ankara istikametine seyreden İkram Karadağ idaresindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yukarısoku mevkisinde yoldan çıkarak viyadükten dereye düştü.
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2Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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3TIR içinde sıkışan sürücü, Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
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4Vücudunda kırıklar oluşan ve Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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