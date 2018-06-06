NTV

Yoldan çıkan TIR, viyadükten dereye düştü

Anadolu Ajansı

Bolu'da, yoldan çıkan TIR'ın viyadükten dereye düşmesi sonucu sürücü yaralandı.

  • 1

    Bolu'da, Anadolu Otoyolu'ndan (TEM İstanbul-Ankara Otoyolu) Ankara istikametine seyreden İkram Karadağ idaresindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yukarısoku mevkisinde yoldan çıkarak viyadükten dereye düştü.
  • 2

    Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
  • 3

    TIR içinde sıkışan sürücü, Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
  • 4

    Vücudunda kırıklar oluşan ve Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin