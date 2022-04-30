Yollarda bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı kesiminde yoğunluk oluşturdu. Özellikle Ankara yönünde zaman zaman trafik yavaşladı ancak ulaşımda aksama yaşanmadı. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de ise, bayram tatilinin başlamasıyla kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Haberler - DHA 30.04.2022 - 14:58 | Son Güncelleme : 30.04.2022 - 17:46

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TEM VE D-100'ÜN BOLU GEÇİŞİ

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM ve D-100 yollarının Dağı geçişinde yoğunluğa neden oldu.

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Bolu Dağı'nın rampaları ve bazı dinlenme tesislerinin giriş bölümlerinde zaman zaman trafik yavaşladı.

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Polis ekipleri, Bolu Dağı Tüneli'nde yoğunluk oluşmaması için araçları TEM yolu Kaynaşlı gişelerinden D-100'e yönlendirdi.

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Tatilciler, Bolu Dağı'nı geçtikten sonra yola rahat devam etti.

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Ankara yönünde araç yoğunluğu gözlenirken, İstanbul yönünde ise çok az araç geçişi olduğu görüldü.

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43 İLİN GEÇİŞ NOKTASI KIRIKKALE'DE BAYRAM TRAFİĞİ



Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıkarken 'kilit kavşak' olarak bilinen 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası Kırıkkale'de araç yoğunluğu oluştu.

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Özellikle Ankara-Kırıkkale kara yolunun kent girişi bölgesinde sabah saatlerinden itibaren araç yoğunluğu arttı.

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Öğle saatlerine doğru yoğunluk daha da artarken uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda zaman zaman kazalar da meydana geldi.

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Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için kara yolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı.

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Öte yandan güzergahta denetim yapan trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

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TEM'İN KOCAELİ GEÇİŞİNDE DURUM

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, Derince ile İzmit ilçesi geçişleri arasında belirli aralıklarla yoğunluk oluşmasına neden oldu.

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RAMPA VE VİYADÜK GEÇİŞLERİNDE YOĞUNLUK

Rampa ve viyadük geçişlerinde havanın da zaman zaman yağışlı olması nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

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Yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü İzmit Korutepe Tüneli mevkisinde araçların ortalama hızı 50 kilometreye kadar düştü.

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Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde özellikle akşama doğru artacağı tahmin ediliyor.

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