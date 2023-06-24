Yollarda bayram yoğunluğu başladı | Karayollarında son durum

9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatili nedeniyle yollarda yoğunluk yaşanıyor. Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar cuma günü mesailerini tamamlayarak yola çıkmaya başladı. TEM başta olmak üzere bazı bölgelerde yoğunluk yaşanıyor. İşte karayollarında ve önemli geçiş noktalarında son durum...

Yollarda bayram yoğunluğu başladı | Karayollarında son durum - 1

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE SON DURUM

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla tatillerini şehir dışında ve memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yollarda bayram yoğunluğu başladı | Karayollarında son durum - 2

Tatil öncesi son günde mesailerini tamamlayıp İstanbul ve çevre illerden araçlarıyla yola çıkanlar, Osmangazi Köprüsü'nden geçerek yollarına devam ediyor.

Yollarda bayram yoğunluğu başladı | Karayollarında son durum - 3

Bayram tatili dolayısıyla Yalova kesiminde yer alan Altınova Hersek Gişeleri'nde özellikle İzmir istikametinde akıcı trafik yoğunluğu oluştuğu gözlendi.

Yollarda bayram yoğunluğu başladı | Karayollarında son durum - 4

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu başladı. Otoyolun Bursa kesiminde özellikle İzmir yönünde zaman zaman akıcı yoğunluk gözleniyor.

Yollarda bayram yoğunluğu başladı | Karayollarında son durum - 5

Bursa Kuzey Gişeleri'nin nakit geçiş bölümlerinde bazen araç kuyrukları oluşuyor.

Yollarda bayram yoğunluğu başladı | Karayollarında son durum - 6

KİLİT KAVŞAK KIRIKKALE'DE SON DURUM

Bayram için memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin yola çıkmasıyla 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, ulaşımda yaşanan yoğunluğun gece saatlerinde ve yarın artarak devam etmesi bekleniyor.

Yollarda bayram yoğunluğu başladı | Karayollarında son durum - 7

Küçük çaplı hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle trafik akışının zaman zaman yavaşladığı Kırıkkale-Ankara kara yolunda, Ankara yönüne ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

Yollarda bayram yoğunluğu başladı | Karayollarında son durum - 8

Tatilin başlamasıyla jandarma ve polis trafik ekipleri de herhangi bir olumsuzluk olmaması için denetimlerini artırdı. 

Jandarma ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altında narkotik dedektör köpeği "Alkış"ın da katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde araç sürücüleri ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrollerini yapıyor.

Yollarda bayram yoğunluğu başladı | Karayollarında son durum - 9

ANADOLU OTOYOLU'NDA SON DURUM

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

Yollarda bayram yoğunluğu başladı | Karayollarında son durum - 10

Otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerle Kaynaşlı ve Sarıçökek mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

Yollarda bayram yoğunluğu başladı | Karayollarında son durum - 11

Küçük çaplı kazalar ve araç arızaları sebebiyle trafik akışının zaman zaman yavaşladığı otoyolda İstanbul yönünde ise herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

Yollarda bayram yoğunluğu başladı | Karayollarında son durum - 12

D-100 kara yolunda da trafik normal seyrediyor.

Yollarda bayram yoğunluğu başladı | Karayollarında son durum - 13

SAĞLIK BAKANLIĞI DA TATİL TEDBİRLERİNİ ARTIRDI

Sağlık Bakanlığının, Kurban Bayramı tatili sürecince ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı için aldığı tatil tedbirleri kapsamında Konya'nın Kulu ilçesinde araçlar ve sağlık ekipleri hazır bekletiliyor.

Yollarda bayram yoğunluğu başladı | Karayollarında son durum - 14

Sağlık Bakanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında, Ankara-Konya-Kırıkkale-Aksaray kara yollarını bağlayan Kulu Kavşağı'nda, helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı ve motorize ekipler, Karayolları Gültekin Topçam Bakım Evi park alanında konuşlandı.

Yollarda bayram yoğunluğu başladı | Karayollarında son durum - 15
Yollarda bayram yoğunluğu başladı | Karayollarında son durum - 16
Yollarda bayram yoğunluğu başladı | Karayollarında son durum - 17
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