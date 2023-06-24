Yollarda bayram yoğunluğu başladı | Karayollarında son durum
9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatili nedeniyle yollarda yoğunluk yaşanıyor. Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar cuma günü mesailerini tamamlayarak yola çıkmaya başladı. TEM başta olmak üzere bazı bölgelerde yoğunluk yaşanıyor. İşte karayollarında ve önemli geçiş noktalarında son durum...
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE SON DURUM
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla tatillerini şehir dışında ve memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı.