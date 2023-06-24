Yollarda bayram yoğunluğu başladı | Karayollarında son durum

Tatilin başlamasıyla jandarma ve polis trafik ekipleri de herhangi bir olumsuzluk olmaması için denetimlerini artırdı.

Jandarma ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altında narkotik dedektör köpeği "Alkış"ın da katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde araç sürücüleri ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrollerini yapıyor.