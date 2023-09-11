“Yolun Sonu”nda feci kaza: Helin, Melisa ve Yusuf yaşamını yitirdi

Antalya’da motosikletliler arasında “Yolun Sonu” olarak adlandırılan trafiğe kapalı yolda iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 17 yaşındaki Helin Çınar ve 14 yaşındaki Melisa Yıldırım yaşamını yitirdi. Yaralanan ve hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Yusuf Koç da kurtarılamadı. “Trafiğe kapalıdır” ibaresinin bulunmadığı caddenin belli noktalarına, kazanın ardından belediye tarafından toprak döküldüğü görüldü.

“Yolun Sonu”nda feci kaza: Helin, Melisa ve Yusuf yaşamını yitirdi - 1

Antalya’nın Kepez ilçesinde trafiğe kapalı yolda meydana gelen motosiklet kazasında 3 genç yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesi'nin devamında bulunan trafiğe kapalı yolda meydana geldi.

Helin Çınar ve Melisa Yıldırım’ın bulunduğu 07 GH 825 plakalı motosiklet ile Yusuf Koç’un kullandığı ve plakası öğrenilemeyen motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

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“Yolun Sonu”nda feci kaza: Helin, Melisa ve Yusuf yaşamını yitirdi - 2

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Helin Çınar ve Melisa Yıldırım’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

“Yolun Sonu”nda feci kaza: Helin, Melisa ve Yusuf yaşamını yitirdi - 3

Yusuf Koç ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Yusuf Koç da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

“Yolun Sonu”nda feci kaza: Helin, Melisa ve Yusuf yaşamını yitirdi - 4

Polis ekipleri kızların bulunduğu motosikleti kimin kullandığını tespit etmek için parmak izi çalışması yaptı.

“Yolun Sonu”nda feci kaza: Helin, Melisa ve Yusuf yaşamını yitirdi - 5

Kazayı haber alıp gelen Helin Çınar ve Melisa Yıldırım’ın yakınları fenalık geçirdi. Çınar’ın bir yakını, genç kızın cansız bedeninin üzerine kapanarak uzun süre gözyaşı döktü. Cenazeler olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

“Yolun Sonu”nda feci kaza: Helin, Melisa ve Yusuf yaşamını yitirdi - 6

YILDIRIM’IN ANNESİ FENALAŞTI

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. Yusuf Koç’un cenazesi yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Döşemealtı ilçesine götürüldü. Melisa Yıldırım’ın cenazesini ise annesi Çağla Yıldırım, babası Mehmet Yıldırım ve yakınları almaya geldi. Çağla Yıldırım, kızının cenazesi alınırken, gözyaşlarını tutamadı.

“Yolun Sonu”nda feci kaza: Helin, Melisa ve Yusuf yaşamını yitirdi - 7

Çağla Yıldırım, eşinin ve yakınlarının kolunda yürürken morg çıkışında fenalaşarak yere yığıldı. Yakınları tarafından yüzüne su dökülen Yıldırım, otomobile bindirildi. Helin Çınar'ın cenazesini ise dayısı aldı.

“Yolun Sonu”nda feci kaza: Helin, Melisa ve Yusuf yaşamını yitirdi - 8

BÖLGENİN ADI “YOLUN SONU” OLARAK BİLİNİYOR

Melisa Yıldırım’ın amcası İbrahim Erol, kazanın yaşandığı bölgede, haftada 2-3 kaza meydana geldiğini söyledi. Erol, “Bölgede ‘Yolun Sonu’ denilen bu yerde belediyelerin ihmalkarlığı çok fazla. Oraya daha büyük engeller ve dubalar konulması gerekiyor. Canımız yandı, başka canlar yanmasın. 3 fidanın ölümü herkesi sarstı. 2 genç kız evlilik çağına geldiği zaman annesi ve babasına, herkese, vatanına milletine hayırlı evlat yetiştirecekti. Ölen diğer arkadaş motosiklet tutkunu biriymiş. Oraya acil önlem alınsın.” dedi.

“Yolun Sonu”nda feci kaza: Helin, Melisa ve Yusuf yaşamını yitirdi - 9

MOTOSİKLETLİ GRUPLARIN TOPLANMA NOKTASI

Kaza yerinde dün 100’e yakın motosikletin olduğuna dikkati çeken Erol, “Orada motosikletli bir grubun toplantısı varmış. Oradakilerin şov yapması, 14-17 yaşlarındaki gençleri bizden alması demek. Başka bir şey değil. Oradakilerin çoğu yarışıyormuş. Yeğenim ve Helin ise oradan geçerek yollarına devam edeceklermiş. Diğer erkek arkadaş motosikletin önünü kaldırarak gelmiş, bizim çocukların olduğu noktada tekeri yere değince kafa kafaya çarpışmışlar. Yarış yaptıkları yok. Yolun kapalı olduğuna dair bir ibare de yoktu. Toprak döküp, duba dikmişler. Biz olay yerine giderken de 2 motosikletli kaza yaptı ama Allah'tan bir şey olmadı.” diye konuştu.

“Yolun Sonu”nda feci kaza: Helin, Melisa ve Yusuf yaşamını yitirdi - 10

HELİN’İN AYNI YOLDAKİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Helin Çınar’ın, “Yolun Sonu” olarak bilinen caddede daha önce de motosiklet sürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

“Yolun Sonu”nda feci kaza: Helin, Melisa ve Yusuf yaşamını yitirdi - 11

Kazanın meydana geldiği ve “trafiğe kapalıdır” ibaresinin bulunmadığı caddede, daha önce de kazalar yaşandığı öğrenildi.

Kazanın ardından yolun belirli noktalarına Kepez Belediyesi tarafından toprak döküldüğü görüldü.

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