“Yolun Sonu”nda feci kaza: Helin, Melisa ve Yusuf yaşamını yitirdi

MOTOSİKLETLİ GRUPLARIN TOPLANMA NOKTASI

Kaza yerinde dün 100’e yakın motosikletin olduğuna dikkati çeken Erol, “Orada motosikletli bir grubun toplantısı varmış. Oradakilerin şov yapması, 14-17 yaşlarındaki gençleri bizden alması demek. Başka bir şey değil. Oradakilerin çoğu yarışıyormuş. Yeğenim ve Helin ise oradan geçerek yollarına devam edeceklermiş. Diğer erkek arkadaş motosikletin önünü kaldırarak gelmiş, bizim çocukların olduğu noktada tekeri yere değince kafa kafaya çarpışmışlar. Yarış yaptıkları yok. Yolun kapalı olduğuna dair bir ibare de yoktu. Toprak döküp, duba dikmişler. Biz olay yerine giderken de 2 motosikletli kaza yaptı ama Allah'tan bir şey olmadı.” diye konuştu.