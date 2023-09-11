“Yolun Sonu”nda feci kaza: Helin, Melisa ve Yusuf yaşamını yitirdi
Antalya’da motosikletliler arasında “Yolun Sonu” olarak adlandırılan trafiğe kapalı yolda iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 17 yaşındaki Helin Çınar ve 14 yaşındaki Melisa Yıldırım yaşamını yitirdi. Yaralanan ve hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Yusuf Koç da kurtarılamadı. “Trafiğe kapalıdır” ibaresinin bulunmadığı caddenin belli noktalarına, kazanın ardından belediye tarafından toprak döküldüğü görüldü.
Antalya’nın Kepez ilçesinde trafiğe kapalı yolda meydana gelen motosiklet kazasında 3 genç yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesi'nin devamında bulunan trafiğe kapalı yolda meydana geldi.Helin Çınar ve Melisa Yıldırım’ın bulunduğu 07 GH 825 plakalı motosiklet ile Yusuf Koç’un kullandığı ve plakası öğrenilemeyen motosiklet kafa kafaya çarpıştı.