Yorgun düşen kara akbaba "B10" yakalanıp tedaviye alındı
Bulgaristan Kuşları Koruma Derneği tarafından rehabilite edilip verici takıldıktan sonra salınan "B10" adlı kara akbaba yorgun düşüp geldiği İstanbul Kartal'daki parkta kuş gözlemcileri tarafından yakalanıp rehabilitasyona alındı.
Bulgaristan Kuşları Koruma Derneği tarafından rehabilite edilerek halkalanan ve verici takılarak salınan koruma altındaki kara akbaba Türkiye sınırına geçtiğinde kuş gözlemcisi ve kuş fotoğrafçıları tarafından takip edildi.
Yorgun düşen kara akbabayı Büyükçekmece taraflarında ilk gören kuş fotoğrafçısı Abdulkadir Abaz ve Erdoğan Daşdemir kuşa besin bırakıp güçlenmesini ve yoluna devam etmesini sağladı.