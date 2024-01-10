Yorgun düşen kara akbaba "B10" yakalanıp tedaviye alındı

TEDAVİYE ALINDI

Kartal'da şehrin içinde kaldığı sürede kuşun yaralanmasını ve ürkmesini önlemek için birçok kuş sever ilk kez kara akbaba gören insanlara durumu anlatmak için seferber oldu.

Türkiye Yırtıcı Kuşları Koruma ekibi tarafından organize edilen çalışmada Türkiye Doğancılar Derneği İkinci Başkanı Abdurrahman Sönmez ve dernek yönetim ekibinden Barış Gündüz tarafından kara akbaba yakalandı.

Veteriner kontrolleri yapılıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden gelen yetkililere teslim edilen vericili kara akbaba rehabilitesinin ardından Bulgaristan'a gönderilecek.