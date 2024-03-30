Yozgat Belediye başkan adayları kimlerdir? Yozgat Belediyesi hangi partide? Yozgat Belediye başkanı kimdir?
Yozgat Belediyesi hangi partide? Yozgat Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Yozgat Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Yozgat Belediyesini hangi parti kazandı ve Yozgat Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Yozgat yerel seçim sonuçları..
YOZGAT BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Yozgat Belediyesini18.828 alınan oy ve %40.86 oy oranı ile AK Parti adayı CELAL KÖSE kazanmıştır.
Yozgat Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- AK Parti 7
- MHP 4
- İyi Parti 2
- CHP 1