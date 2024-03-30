Yozgat Belediye başkan adayları kimlerdir? Yozgat Belediyesi hangi partide? Yozgat Belediye başkanı kimdir?

YOZGAT BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Yozgat Belediyesi Başkanı Celal Köse Kimdir?

Celal Köse, 1972 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Yozgat’ta tamamlayan Köse, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.Yüksek Lisans eğitimimi Karadeniz Teknik Üniversitesi “Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi” bölümünden “Siyasi Partiler Kanununa Göre Seçme Seçilme Esasları, Parti İçi Demokrasi ve Liderler Sultası” başlıklı Yüksek Lisans tezini vererek mezun oldu.İş hayatında akaryakıt, gıda ve madencilik gibi çeşitli alanlarda faaliyetleri bulunan Köse, 1984 yılından bu güne yapı hizmetleri işlerini yürütmektedir.Siyasi hayatına ilk olarak Refah Partisi Gençlik Kollarında başlamıştır.AK Parti’nin kuruluşunda Kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak görev alan Köse, Şubat 2002 yılında Parti Genel Merkezi tarafından Yozgat Merkez İlçe Teşkilatını kurmak üzere Kurucu Merkez İlçe Başkanı olarak görevlendirilmiştir.23 Ağustos 2017 tarihinde AK Parti Yozgat İl Başkanlığına atanmıştır.31 Mart 2019 Yerel Yönetimler Seçimlerinde AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere giren ve hemşehrilerimizin teveccühü ile Yozgat İl Belediye Başkanlığını kazanan Köse, halen bu görevi yürütmektedir.Köse, evli ve iki çocuk babasıdır.