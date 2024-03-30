imsakiye

Yozgat Belediye başkan adayları kimlerdir? Yozgat Belediyesi hangi partide? Yozgat Belediye başkanı kimdir?

Yozgat Belediyesi hangi partide? Yozgat Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Yozgat Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Yozgat Belediyesini hangi parti kazandı ve Yozgat Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Yozgat yerel seçim sonuçları..

Yozgat Belediye başkan adayları kimlerdir? Yozgat Belediyesi hangi partide? Yozgat Belediye başkanı kimdir? - 1

YOZGAT BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Yozgat Belediyesini18.828 alınan oy ve %40.86 oy oranı ile AK Parti adayı CELAL KÖSE kazanmıştır.

Yozgat Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 7
  • MHP 4
  • İyi Parti 2
  • CHP 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Yozgat Belediye başkan adayları kimlerdir? Yozgat Belediyesi hangi partide? Yozgat Belediye başkanı kimdir? - 2

YOZGAT BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Yozgat Belediyesi Başkanı Celal Köse Kimdir?


Celal Köse, 1972 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Yozgat’ta tamamlayan Köse, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Yüksek Lisans eğitimimi Karadeniz Teknik Üniversitesi “Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi” bölümünden “Siyasi Partiler Kanununa Göre Seçme Seçilme Esasları, Parti İçi Demokrasi ve Liderler Sultası” başlıklı Yüksek Lisans tezini vererek mezun oldu.

İş hayatında akaryakıt, gıda ve madencilik gibi çeşitli alanlarda faaliyetleri bulunan Köse, 1984 yılından bu güne yapı hizmetleri işlerini yürütmektedir.

Siyasi hayatına ilk olarak Refah Partisi Gençlik Kollarında başlamıştır.

AK Parti’nin kuruluşunda Kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak görev alan Köse, Şubat 2002 yılında Parti Genel Merkezi tarafından Yozgat Merkez İlçe Teşkilatını kurmak üzere Kurucu Merkez İlçe Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

23 Ağustos 2017 tarihinde AK Parti Yozgat İl Başkanlığına atanmıştır.

31 Mart 2019 Yerel Yönetimler Seçimlerinde AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere giren ve hemşehrilerimizin teveccühü ile Yozgat İl Belediye Başkanlığını kazanan Köse, halen bu görevi yürütmektedir.

Köse, evli ve iki çocuk babasıdır.
Yozgat Belediye başkan adayları kimlerdir? Yozgat Belediyesi hangi partide? Yozgat Belediye başkanı kimdir? - 3

YOZGAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Yozgat Belediye başkan adayları kimlerdir? Yozgat Belediyesi hangi partide? Yozgat Belediye başkanı kimdir? - 4

YOZGAT İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET!

Seçim Sonuçları

Yozgat Seçim Sonuçları


Yerköy Seçim Sonuçları 2024
Yenifakılı Seçim Sonuçları 2024
Sarıkaya Seçim Sonuçları 2024
Sorgun Seçim Sonuçları 2024
Şefaatli Seçim Sonuçları 2024
Saraykent Seçim Sonuçları 2024
Merkez Seçim Sonuçları 2024
Kadışehri Seçim Sonuçları 2024
Çekerek Seçim Sonuçları 2024
Çayıralan Seçim Sonuçları 2024
Çandır Seçim Sonuçları 2024
Boğazlıyan Seçim Sonuçları 2024
Aydıncık Seçim Sonuçları 2024
Akdağmadeni Seçim Sonuçları 2024
DAHA FAZLA GÖSTER