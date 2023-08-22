Yozgat'ta 12 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının nedeni belli oldu
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 12 kişinin yaşamını yitirdiği 18 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsü kazasının, şoför Adem Tatlısu'nun kalp krizi geçirmesinden kaynaklandığı belirlendi. Adli Tıp'ta otopsisi yapılan Tatlısu, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, önceki gece Sivas-Yozgat kara yolunda Yozgat Şeker Fabrikası yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan İstanbul'a giden Kamil Koç Turizm'e ait, Adem Tatlısu (63) yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 30 metreden şarampole yuvarlandı.