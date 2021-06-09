Yozgat'ta sel tarım alanlarını vurdu

Yozgat'ta sel nedeniyle tarım arazilerinde zarar meydana geldi.

Anadolu Ajansı 09.06.2021 - 05:50

Yozgat'ta sel tarım alanlarını vurdu - 1

Yozgat merkeze bağlı Özlüce köyünde akşam etkili olan sağanağın ardından oluşan sel, hububat, şeker pancarı ve ayçiçeği ekili alanlara zarar verdi.

Yozgat'ta sel tarım alanlarını vurdu - 2
Sel nedeniyle Yozgat-Kayseri kara yolu yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapandı, seyir halindeki kargo kamyonu yoldan çıktı.
Yozgat'ta sel tarım alanlarını vurdu - 3

Özlüce Köyü Muhtarı Mehmet Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık yarım saat şiddetli yağmur yağdığını belirterek, "Dolu ve şiddetli yağmur özellikle ekinlerimize, şeker pancarımıza büyük zarar verdi. Devletimizden yardım bekliyoruz." dedi.

Yozgat'ta sel tarım alanlarını vurdu - 4

Çiftçilerden Eftal Nemli de çok şiddetli yağmur yağdığını dile getirerek, "Şeker pancarlarımız sular altında kaldı. Sel, sulama borularını, su motorlarını aldı götürdü. Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok. Devletimizden yardım talep ediyoruz." diye konuştu.

Yozgat'ta sel tarım alanlarını vurdu - 5
Yozgat'ta sel tarım alanlarını vurdu - 6
Yozgat'ta sel tarım alanlarını vurdu - 7
Yozgat'ta sel tarım alanlarını vurdu - 8
Yozgat'ta sel tarım alanlarını vurdu - 9

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