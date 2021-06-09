Yozgat'ta sel tarım alanlarını vurdu

Çiftçilerden Eftal Nemli de çok şiddetli yağmur yağdığını dile getirerek, "Şeker pancarlarımız sular altında kaldı. Sel, sulama borularını, su motorlarını aldı götürdü. Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok. Devletimizden yardım talep ediyoruz." diye konuştu.