YSK memur alımı başvuruları ne zaman başlayacak? YSK personel alımında son durum
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 107 memur alımı ilanı paylaştı. Söz konusu ilanın ardından kamuda memur olma hayali kuran pek çok kişi de YSK personel alımının başvuru tarihi ve başvuru şartları gibi ayrıntılarına odaklandı. Peki, YSK memur alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı (YSK) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı "Açıktan Personel Alım İlanı" paylaştı. İlana göre 107 memur YKS bünyesinde istihdam edilecek. YSK memur alımı ilanına göre, başvurular e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacak. İşte, YSK memur alımının ayrıntıları...