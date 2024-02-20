YSK seçmen kağıdı ne zaman dağıtılacak? Nerede oy kullanacağım? (e-Devlet seçmen kaydı sorgulama)

Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.



Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.



Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.



YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA