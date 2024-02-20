YSK seçmen kağıdı ne zaman dağıtılacak? Nerede oy kullanacağım? (e-Devlet seçmen kaydı sorgulama)
31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlere kısa bir süre kala gözler seçmen kağıtlarına çevrildi. Nerede oy kullanaklarını merak eden seçmenler, seçmen kağıtlarını bekliyor. Seçmenler aynı zamanda e-Devlet üzerinden oy kullanacakları yer ve sandık bilgilerinin yer aldığı seçmen kağıtlarını görüntüleyebiliyor.
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. 1 Ocak'ta başlayan seçim takvimi kapsamında, seçim süreci, oy kullanma ve oyların sayılmasına ilişkin ayrıntılar belli oldu.