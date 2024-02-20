YSK seçmen kağıdı ne zaman dağıtılacak? Nerede oy kullanacağım? (e-Devlet seçmen kaydı sorgulama)

31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlere kısa bir süre kala gözler seçmen kağıtlarına çevrildi. Nerede oy kullanaklarını merak eden seçmenler, seçmen kağıtlarını bekliyor. Seçmenler aynı zamanda e-Devlet üzerinden oy kullanacakları yer ve sandık bilgilerinin yer aldığı seçmen kağıtlarını görüntüleyebiliyor.

YSK seçmen kağıdı ne zaman dağıtılacak? Nerede oy kullanacağım? (e-Devlet seçmen kaydı sorgulama) - 1

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. 1 Ocak'ta başlayan seçim takvimi kapsamında, seçim süreci, oy kullanma ve oyların sayılmasına ilişkin ayrıntılar belli oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

YSK seçmen kağıdı ne zaman dağıtılacak? Nerede oy kullanacağım? (e-Devlet seçmen kaydı sorgulama) - 2

SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Belirlenen takvime göre, seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat 2024 tarihinde başlanacak. 24 Mart'ta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

YSK seçmen kağıdı ne zaman dağıtılacak? Nerede oy kullanacağım? (e-Devlet seçmen kaydı sorgulama) - 3

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" yazarak sisteme erişebilirsiniz.

YSK seçmen kağıdı ne zaman dağıtılacak? Nerede oy kullanacağım? (e-Devlet seçmen kaydı sorgulama) - 4

Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

YSK seçmen kağıdı ne zaman dağıtılacak? Nerede oy kullanacağım? (e-Devlet seçmen kaydı sorgulama) - 5

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

Eğer seçmen listesi sorgulamasında isminiz çıkmazsa düzeltme ve yerleşim yeri adresi değiştirmek isteyenlerin nüfus müdürlüklerine şahsen başvurmanız gerekiyor.

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