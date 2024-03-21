Yüksek kar vaadine binlerce kişi kandı: 100 milyon dolar dolandırdılar

Ankara merkezli faaliyet yürüten bir güneş enerjisi üretimi ve gayrimenkul alım satımı yapan şirket, iddiaya göre 2020-2021 yılları arasında sosyal medya üzerinden verdiği reklamlarla Türkiye genelinde üye yaptığı 50 bin kişiden kar payı ortaklığı adı altında yaklaşık 100 milyon dolar topladı.

Paraları kripto olarak hesabına geçiren şirketten bir süre sonra kar payı alamayan üyeler, bunun üzerine şirket yöneticileriyle irtibata geçti. Şirketin sahibi G.C.Ç. ile eşi A.Ç., şikayette bulunacaklarını belirten mağdurlara tehditte bulunarak, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklarını öne sürdü.

Şirket sahibi çift ile şirket yöneticisi G.A., H.Ç. ve N.A., bir süre sonra mağdurlarla iletişimlerini kesti.