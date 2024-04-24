"Yüksek kazançla kiralık banka hesabı aranıyor" ilanlarına dikkat! Baş şüpheli olabilirsiniz

Son dönemde sosyal medyada "Banka hesabınızı kiralayın, yüksek kazanç sağlayın" paylaşımları dikkat çekmeye devam ederken uzmanlar, yapılan bu işlemin yasa dışı kumar ve bahisten elde edilen kara paraların aklanması için kullanıldığını belirtti. Böyle durumlarda hesap sahibinin de baş şüpheli olarak sayılacağının altını çizen uzmanlar, hukuki açıdan ciddi sonuçlara neden olabileceği noktasında uyarılarda bulunuyor.

"Yüksek kazançla kiralık banka hesabı aranıyor" ilanlarına dikkat! Baş şüpheli olabilirsiniz - 1

Dolandırıcıların yeni hedefi banka hesapları oldu.

Sosyal medya platformları ile illegal kumar ya da bahis üzerinden para aklamak isteyen dolandırıcılar, "Banka hesabınızı kiralayın, yüksek kazanç sağlayın" paylaşımları ile vatandaşların ilgisini çekmeye çalışıyor.

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"Yüksek kazançla kiralık banka hesabı aranıyor" ilanlarına dikkat! Baş şüpheli olabilirsiniz - 2

Banka hesabı kiralama olarak bilinen dolandırıcılık ağına düşen birçok vatandaş hakkında hesabına gelen işlemlerdeki farklı hesap sayısı kadar suç dosyası açılıyor.

"Yüksek kazançla kiralık banka hesabı aranıyor" ilanlarına dikkat! Baş şüpheli olabilirsiniz - 3

Banka hesabını kullandıran kişinin kendi rızasıyla banka hesabını kullandırttığı için baş şüpheli olarak hakkında işlem yapıldığını anlatan Adli Bilişim Uzmanı, "Bu hesabın kiralanması, yasa dışı bahisten ve kumardan elde edilen paraların kara para akışı neticesinde bu ihtiyaç sahibi kişilerin banka hesabında kullanılması suretiyle suç işlenmektedir." dedi.

"Yüksek kazançla kiralık banka hesabı aranıyor" ilanlarına dikkat! Baş şüpheli olabilirsiniz - 4

Yasa dışı bahis oynatan ve oynayan kişiler çeşitli cezalar aldığının altını çizen uzman, banka hesaplarını kullandıran kişilerin dolandırıcılar tarafından sosyal medya hesapları üzerinden kurulan sayfalarda "Hesabına yatacak paranın üzerinden yüksek pay vereceğiz" vaadiyle kandırılmakta olduğunu belirtti.

"Yüksek kazançla kiralık banka hesabı aranıyor" ilanlarına dikkat! Baş şüpheli olabilirsiniz - 5

"ÜCRETLERİ HESABA HAVALE EDİN"

Habersiz hesabında hareketlilik olduğunu fark eden vatandaşları uyaran uzmanlar, paranın geldiği hesaba tekrar paranın iade edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Yüksek kazançla kiralık banka hesabı aranıyor" ilanlarına dikkat! Baş şüpheli olabilirsiniz - 6

"Adli makamlara bu durum bildirilmelidir. Yoksa daha önce bahsetmiş olduğumuz üzere banka hesabı kullanıldığı ve oraya para akışı, transferi, kara para tarafından bahis ve kumardan geldiği için kesinlikle soruşturma dosyasına dahil edilip, adli işlem görülecektir." diye konuşan uzmanlar, "Bu yönden gelen her para için eğer tanımıyorsanız, bu kara para ağına dahil olmak istemiyorsanız, çünkü çok kullanılan bir yöntem artık günümüzde, lütfen bilmediğiniz yerden gelen ücretleri gelen hesaba iade edin.” ifadelerini kullandı.

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