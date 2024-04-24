"Yüksek kazançla kiralık banka hesabı aranıyor" ilanlarına dikkat! Baş şüpheli olabilirsiniz
Son dönemde sosyal medyada "Banka hesabınızı kiralayın, yüksek kazanç sağlayın" paylaşımları dikkat çekmeye devam ederken uzmanlar, yapılan bu işlemin yasa dışı kumar ve bahisten elde edilen kara paraların aklanması için kullanıldığını belirtti. Böyle durumlarda hesap sahibinin de baş şüpheli olarak sayılacağının altını çizen uzmanlar, hukuki açıdan ciddi sonuçlara neden olabileceği noktasında uyarılarda bulunuyor.
Dolandırıcıların yeni hedefi banka hesapları oldu.
Sosyal medya platformları ile illegal kumar ya da bahis üzerinden para aklamak isteyen dolandırıcılar, "Banka hesabınızı kiralayın, yüksek kazanç sağlayın" paylaşımları ile vatandaşların ilgisini çekmeye çalışıyor.
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