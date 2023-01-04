Yumurta üstündeki rakamlar ne anlama geliyor?

Üzerinde rakam bulunmayan yumurtaların satılması yasak. Yumurtaların üzerinde bulunan rakamlar ürünün fiyatı ve kalitesi ile ilgili önemli bilgiler veriyor. Peki o rakamlar ne anlama geliyor?

Yumurta üstündeki rakamlar ne anlama geliyor? - 1

Organik yumurta, doğal yumurta, gezen tavuk yumurtası... Çeşit çok olunca Tarım ve Orman Bakanlığı yumurtada yetiştirme metedu kodu uygulaması başlatımıştı.

NTV/ONUR AKSOY

Yumurta üstündeki rakamlar ne anlama geliyor? - 2

Üretilen yumurtalar üzerlerindeki 0, 1, 2, 3 kodlarıyla satılıyor.

Yumurta üstündeki rakamlar ne anlama geliyor? - 3

"0" yumurtanın organik olduğunu gösteriyor.

Yumurta üstündeki rakamlar ne anlama geliyor? - 4

Açık dolaşımda yetişen yumurtalar için "1", kümeste kafessiz yetiştiricilik için "2", kafeste yetiştiricilik için ise "3" kodları basılıyor.

Yumurta üstündeki rakamlar ne anlama geliyor? - 5

Yumurtaların fiyatları da bu kodlara göre değişiyor. Organik yumurtanın adet fiyatı 7 liraya kadar çıkıyor.

Yumurta üstündeki rakamlar ne anlama geliyor? - 6

Gezen tavuk yumurtası fiyatları ise ortalama 3,5 lira. Kafeste yetiştiricilikte üretilen yumurta ise 2,5 liradan satılıyor.

Yumurta üstündeki rakamlar ne anlama geliyor? - 7

Üzerinde kod bulunmayan yumurtaların satılması ise yasak.

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