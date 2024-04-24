Yurdun batısı çöl tozu etkisinde: Görüş mesafesi düştü, hava kalitesi azaldı
Türkiye, Libya üzerinden gelen çöl sıcağı etkisi altında bir hafta geçiriyor. Yurdun batısında, sıcak havanın yanında çöl tozu da etkili oluyor. İstanbul, İzmir, Antalya, Bolu, Tekirdağ ve Muğla’da etkili olan çöl tozu nedeniyle görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalma yaşandı. Uzmanlar, küresel ısınma etkisiyle birlikte yakın gelecekte bu tür hava olaylarında artış yaşanacağına dikkat çekiyor. Çöl tozunun 1-2 gün boyunca yurdun batısında etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Türkiye’de birçok kentte toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalma yaşanıyor.
Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı: 17 il için sarı kod (Bugün hava nasıl olacak?)