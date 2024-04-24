Yurdun batısı çöl tozu etkisinde: Görüş mesafesi düştü, hava kalitesi azaldı

1-2 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Türkeş, şu bilgileri verdi:

“Bu bölgeler üstünde oluşan orta enlem ve alçak basınç sistemlerinin oluşturduğu fırtınalar, güneyli sıcak havayla birlikte toz taşınımına neden oluyor. Şu anda hem alçak seviyede hem de kısmen orta seviyede bulutlarla birlikte Balkanlar ve Batı Anadolu üstüne toz taşınımı söz konusu. Bu hem kuru toz birikimi şeklinde hem de yağış olması durumunda yağışla birlikte yeryüzüne iniyor. Etkisini 24 saat içinde kısmen kaybedecek ama Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da Suriye sınırında etkisi 1-2 gün daha olacak gibi duruyor.”