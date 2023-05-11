Yurt dışındaki oylar İstanbul Havalimanında: 7 kilitli odada saklanıyor

Yurtdışı temsilciliklerde oy kullanma süreci Salı gecesi sona erdi. Diplomatik kuryelerle Türkiye'ye taşınan oylar, 7 kilitli bir odada muhafaza ediliyor.

Yurt dışındaki oylar İstanbul Havalimanında: 7 kilitli odada saklanıyor - 1

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerdeki oy kullanma işlemi tamamlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yurt dışındaki oylar İstanbul Havalimanında: 7 kilitli odada saklanıyor - 2

Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçaklarıyla getirilen oylar İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza ediliyor.

Yurt dışındaki oylar İstanbul Havalimanında: 7 kilitli odada saklanıyor - 3

Muhafaza altına alınan seçim dokümanları ve zarflar diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul'a gönderildi.

Yurt dışındaki oylar İstanbul Havalimanında: 7 kilitli odada saklanıyor - 4

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm gümrük kapılarında 14 Mayıs saat 17.00'a kadar oy kullanabilecek.

Yurt dışındaki oylar İstanbul Havalimanında: 7 kilitli odada saklanıyor - 5

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğerleriyle birlikte bu oyların da sayımına başlanacak.

Yurt dışındaki oylar İstanbul Havalimanında: 7 kilitli odada saklanıyor - 6

Cumhurbaşkanı seçiminde bu oylar, adayların Türkiye'de aldığı toplam oya ekleniyor.

Milletvekili genel seçiminde ise illerin seçmen sayısı ile partilerin aldıkları oy oranlarına göre bir dağılım sözkonusu.

Yurt dışındaki oylar İstanbul Havalimanında: 7 kilitli odada saklanıyor - 7

Önce yurtdışı geçerli oy sayısı, yurt içindeki geçerli oy sayısına bölünüp bir katsayı belirlenecek.

Yurt dışındaki oylar İstanbul Havalimanında: 7 kilitli odada saklanıyor - 8

Bu katsayı, her ildeki geçerli oy sayısı ile çarpılacak.

Ortaya çıkacak rakam, partinin oy oranı ile çarpılacak. Bu rakam, partinin o ildeki aldığı oy sayısına eklenecek.

Yurt dışındaki oylar İstanbul Havalimanında: 7 kilitli odada saklanıyor - 9
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