Yurt genelinde fırtına ve sağanak hayatı felç etti: Birçok kentte hortum çıktı, çatılar uçtu: 2 ilden acı haber geldi
Türkiye’nin büyük bölümünü etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına birçok kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yollar suyla doldu, ev ve iş yerleri zarar gördü. Bazı il ve ilçelerde de okullar tatil edildi. AFAD, yurt genelinde etkili olan fırtına nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü asker 10 kişinin de yaralandığını duyurdu.
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Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından birçok kentte sağanak yağış ver fırtına etkili oluyor.
Geçen pazar yaşanan fırtınada bir kargo gemisinin ikiye bölündüğü, bir geminin mendireğe çarparak battığı ve birçok balıkçı teknesinin suya gömüldüğü kentteki meteorolojik tahminlere göre beklenen fırtına dün öğleden sonra etkisini göstermeye başladı.