Yurtdışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurtdışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi.
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1Yurtdışında 7 Haziran'da başlayan oy verme işleminin sona ermesinin ardından kullanılan oylar, THY'ye ait uçaklarla Ankara'ya getirildi.
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2Esenboğa Havalimanı'nda yetkililer tarafından teslim alınan oylar, daha sonra polis eskortu eşliğinde TIR'larla Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezi'ne götürülerek özel depolara yerleştirildi.
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3Oyların bulunduğu kargonun karşılanmasında siyasi parti temsilcileri de yer aldı.
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4Oylar, Türkiye genelindeki oy kullanma işlemi sona erene kadar muhafaza edilecek, 24 Haziran'da saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayılmaya başlanacak.
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5Yurtdışında, 3 milyon 47 bin 323 seçmen için 60 ülke, 123 temsilcilikte sandık kurulmuştu.
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6Seçmenlerden 1 milyon 486 bin 408'ü, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı.
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