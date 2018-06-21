NTV

Yurtdışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurtdışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi.

  • 1

    Yurtdışında 7 Haziran'da başlayan oy verme işleminin sona ermesinin ardından kullanılan oylar, THY'ye ait uçaklarla Ankara'ya getirildi.
  • 2

    Esenboğa Havalimanı'nda yetkililer tarafından teslim alınan oylar, daha sonra polis eskortu eşliğinde TIR'larla Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezi'ne götürülerek özel depolara yerleştirildi.
  • 3

    Oyların bulunduğu kargonun karşılanmasında siyasi parti temsilcileri de yer aldı.
  • 4

    Oylar, Türkiye genelindeki oy kullanma işlemi sona erene kadar muhafaza edilecek, 24 Haziran'da saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayılmaya başlanacak.
  • 5

    Yurtdışında, 3 milyon 47 bin 323 seçmen için 60 ülke, 123 temsilcilikte sandık kurulmuştu.
  • 6

    Seçmenlerden 1 milyon 486 bin 408'ü, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı.
  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

  • 25

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin