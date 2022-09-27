'Yüzen adalar' karaya oturdu

Adıyaman'da Çat Barajı'nın üzerinde bulunan 'yüzen adalar' su seviyesindeki düşüşle birlikte karara oturdu. Yetkililer adaların korunması için bir proje geliştiriyor. Plana göre adalar alttan desteklenip sepet tarzı bir fileye sarılacak. Böylece adaların kıyıya vurmaması için destek oluşturulacak.

'Yüzen adalar' karaya oturdu - 1

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan "yüzen adalar"ın büyük çoğunluğu, su seviyesinin azalması nedeniyle karaya oturdu.

'Yüzen adalar' karaya oturdu - 2

Önceki yıllarda üzerinde ağaç bulunan onlarca adacığın yüzdüğü barajda, bu yıl önemli bir değişiklik gözlemleniyor. Baraj gölünde 1-2 adacığın kaldığı görülürken, su seviyesinin düştüğü bölgedeki onlarca ada ise kıyıya yakın bölgede zeminde birleşti.

'Yüzen adalar' karaya oturdu - 3

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, hem doğal hayatı korumak hem de kentin önemli bir turizm merkezi olan yüzen adaları çok önemsediklerini söyledi.

'Yüzen adalar' karaya oturdu - 4

Bölgenin her geçen gün daha fazla ziyaret edilen bir merkez haline geldiğini ifade eden Turgut, şunları kaydetti:

"Adaların karaya oturması, su seviyesinin düşmesi ve bütün dünyada olduğu gibi ilkim değişiklerinin sonucu. Suların özenle kullanılmaması, sulamada daha çok vahşi sulamanın devam etmesi de bu sonucu hızlandırıyor. Su seviyesi bu kadar düşmeseydi bu adacıklar da karaya oturmayacaktı. Barajın dağların arasında olması bir avantaj, dağlar yeryüzündeki hem direkler hem de su depolarıdır. Dolayısıyla buradan bu barajı besleyen su kanalları, pınarları devam ediyor. Aksi halde daha çok kuruyabilirdi."

'Yüzen adalar' karaya oturdu - 5

Prof. Dr. Turgut, üniversite olarak bir süredir bölgeye ilişkin çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şöyle devam etti:

'Yüzen adalar' karaya oturdu - 6

"Değerli bilim adamlarımız son 2 yılda 'yüzen adaları koruyabilir miyiz, yeniden ekosisteme dahil edebilir miyiz?' diye çalışmalar yapıyor. Yüzen adaların toplam alanı 30 dekar civarında ve bu adaların yaptığımız çalışmalar sonucunda bir metrekaresinde yaklaşık 2,7 ton karbondioksiti, toplamda da 17 bin 600 aracın çıkardığı karbondioksiti ortadan kaldırdığını gördük."

'Yüzen adalar' karaya oturdu - 7

Adaların bu özelliğinin bile çok önemli olduğnuu kaydeden Turgut, "Adaların korunabilmesi için Valiliğimiz, İl Özel idaresi ve Çelikhan Kaymakamlığının katkılarıyla ve İpek Yolu Kalkınma Ajansının desteğiyle bir proje geliştirdik. Proje kapsamında adaları alttan destekleyip sepet tarzı bir fileyle sarmak istiyoruz. Böylelikle adaların karaya vurmaması için bir destek oluşturmuş olacağız. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor."

'Yüzen adalar' karaya oturdu - 8

Vatandaşları su kullanım konusunda uyaran Turgut, "Su kaynaklarımızı gelecek nesillerimize bırakacak şekilde kullanmamız gerekmekte. Su en değerli materyalimizdir. Susuz hayat olmaz, buraları korumak zorundayız." dedi.

'Yüzen adalar' karaya oturdu - 9
'Yüzen adalar' karaya oturdu - 10
'Yüzen adalar' karaya oturdu - 11
'Yüzen adalar' karaya oturdu - 12

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