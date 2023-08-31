Yüzlerce kişi kusma, yüksek ateş ve ishal şikayetiyle hastanelere koştu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yüzlerce kişi bulantı, kusma, ishal ve yüksek ateş şikayetiyle hastanelere başvurdu. Vakaların, içme suyu şebekesinden kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Yetkililer, şebeke suyundan numuneler alarak test için laboratuvara gönderildiğini açıkladı.

Yüzlerce kişi kusma, yüksek ateş ve ishal şikayetiyle hastanelere koştu - 1

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yüzlerce kişi salgın şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Binin üzerinde vatandaş, bulantı, kusma, ishal ve yüksek ateş şikayetiyle hastanelere başvurunca, uzun kuyruklar oluştu.

Bazı hastalara ayakta tedavi uygulanırken, bazılarına da serum takıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yüzlerce kişi kusma, yüksek ateş ve ishal şikayetiyle hastanelere koştu - 2

Salgın ihtimali üzerine yetkililer harekete geçti.

Şehirdeki içme suyu şebekesinden numuneler alındığı bildirildi.

Numunelerin, laboratuvara gönderildiği ifade edildi.

Yüzlerce kişi kusma, yüksek ateş ve ishal şikayetiyle hastanelere koştu - 3

Besni Belediyesi, olayla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, içme suyuyla ilgili olarak bir sıkıntı bulunmadığı kaydedildi.

Besni Kaymakamlığı ise çeşme suyunun içme amaçlı kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

DAHA FAZLA GÖSTER