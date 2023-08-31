Yüzlerce kişi kusma, yüksek ateş ve ishal şikayetiyle hastanelere koştu
Adıyaman’ın Besni ilçesinde yüzlerce kişi bulantı, kusma, ishal ve yüksek ateş şikayetiyle hastanelere başvurdu. Vakaların, içme suyu şebekesinden kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Yetkililer, şebeke suyundan numuneler alarak test için laboratuvara gönderildiğini açıkladı.
Adıyaman’ın Besni ilçesinde yüzlerce kişi salgın şikayetiyle hastanelere başvurdu.
Binin üzerinde vatandaş, bulantı, kusma, ishal ve yüksek ateş şikayetiyle hastanelere başvurunca, uzun kuyruklar oluştu.
Bazı hastalara ayakta tedavi uygulanırken, bazılarına da serum takıldı.