Yüzlerce kişi kusma, yüksek ateş ve ishal şikayetiyle hastanelere koştu

Besni Belediyesi, olayla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, içme suyuyla ilgili olarak bir sıkıntı bulunmadığı kaydedildi.

Besni Kaymakamlığı ise çeşme suyunun içme amaçlı kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.