Yüzlerce yıllık tarihi bina böyle yandı

Bursa'da yüzlerce yıllık tarihi bina, alev alev yanarak kül oldu. Meraklı mahalleli ise tarihi binanın kül oluşunu film izler gibi izledi.

Haberler - İHA 19.06.2022 - 09:28 | Son Güncelleme : 19.06.2022 - 09:30

Yüzlerce yıllık tarihi bina böyle yandı - 1

Merkez Yıldırım ilçesi Mecit Çıkmazı Sokakta yüzlerce yıllık tarihi boş binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yüzlerce yıllık tarihi bina böyle yandı - 2

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yüzlerce yıllık tarihi bina böyle yandı - 3

Tarihi binanın ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm binayı sararken olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangına yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

Yüzlerce yıllık tarihi bina böyle yandı - 4

Tarihi binanın yanışını ise meraklı mahalleli film izler gibi izledi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yüzlerce yıllık tarihi bina böyle yandı - 5
Yüzlerce yıllık tarihi bina böyle yandı - 6
Yüzlerce yıllık tarihi bina böyle yandı - 7
Yüzlerce yıllık tarihi bina böyle yandı - 8
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