"Yüzyüzeyken Konuşuruz"un eski gitaristi hakim karşısında: Kasten vurmadım, mağdurum

"KASTEN VURMADIM"

Müşteki ile 2023 yılı başlarında inişli çıkışlı duygusal bir ilişki yaşadıklarını dile getiren Tunaboylu, şöyle devam etti:

"Müşteki olaydan önce vücudumu çizip, gözünü morarttı. Darp raporu alıp şikayetçi oldum, halen soruşturma aşamasındadır. Dava konusu olay günü konserden çıkmıştım eve geldiğimizde müşteki aşırı kıskançlık nedeniyle sinir krizi geçirerek bana saldırdı, kafama yumruk atmaya başladı. Kollarımla kafamı korumaya çalıştım ancak yumruklamaya devam etti. Sonra 'Yeter artık' diyerek ayağa kalktım, kollarımı açtım. Sanırım bu sırada elim müştekinin yüz bölgesine gelmiş çünkü sonradan yüzünde morarma olduğunu gördüm. Kasten vurmadım, topuklu ayakkabısı olduğu için yere düştü.