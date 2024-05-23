"Yüzyüzeyken Konuşuruz"un eski gitaristi hakim karşısında: Kasten vurmadım, mağdurum

"Yüzyüzeyken Konuşuruz" grubunun eski gitaristi Can Tunaboylu, sevgilisi Aybike Çelik'i dövdüğü iddiasıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Tunaboylu, "Kasten vurmadım, topuklu ayakkabısı olduğu için yere düştü. İşlerimin en yoğun olduğu dönemde sosyal medya aracılığıyla üzerimden linç kampanyası başlattı. Mağdurum." dedi.

"Yüzyüzeyken Konuşuruz"un eski gitaristi hakim karşısında: Kasten vurmadım, mağdurum - 1

"Yüzyüzeyken Konuşuruz" grubunun eski gitaristi Can Tunaboylu'nun sevgilisi Aybike Çelik'i dövdüğü iddiasıyla 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sanık Can Tunaboylu, müşteki Aybike Çelik, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan sanık Tunaboylu, şu an işsiz olduğunu söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Yüzyüzeyken Konuşuruz"un eski gitaristi hakim karşısında: Kasten vurmadım, mağdurum - 2

"KASTEN VURMADIM"

Müşteki ile 2023 yılı başlarında inişli çıkışlı duygusal bir ilişki yaşadıklarını dile getiren Tunaboylu, şöyle devam etti:

"Müşteki olaydan önce vücudumu çizip, gözünü morarttı. Darp raporu alıp şikayetçi oldum, halen soruşturma aşamasındadır. Dava konusu olay günü konserden çıkmıştım eve geldiğimizde müşteki aşırı kıskançlık nedeniyle sinir krizi geçirerek bana saldırdı, kafama yumruk atmaya başladı. Kollarımla kafamı korumaya çalıştım ancak yumruklamaya devam etti. Sonra 'Yeter artık' diyerek ayağa kalktım, kollarımı açtım. Sanırım bu sırada elim müştekinin yüz bölgesine gelmiş çünkü sonradan yüzünde morarma olduğunu gördüm. Kasten vurmadım, topuklu ayakkabısı olduğu için yere düştü. 

"Yüzyüzeyken Konuşuruz"un eski gitaristi hakim karşısında: Kasten vurmadım, mağdurum - 3

"MAĞDURUM"

Sabaha kadar bağırıp çağırdı. Sabaha doğru polis çağırdım. Gelen polislere ikimiz de şikayetçi olmadığımızı söyledik. Kendisine isteyerek vurmadım. İşlerimin en yoğun olduğu dönemde sosyal medya aracılığıyla üzerimden linç kampanyası başlattı. Mağdurum."

"Yüzyüzeyken Konuşuruz"un eski gitaristi hakim karşısında: Kasten vurmadım, mağdurum - 4

Tunaboylu, olayın ardından hastaneye götürmek istediği müştekinin bunu kabul etmeyerek arkadaşıyla hastaneye gittiğini söyledi.

Olaydan sonrada müştekinin kendisiyle festivale ve konsere geldiğini belirten Tunaboylu, olaydan sonraki bir zamanda da kıskançlık krizi yüzünden kendisine şiddet uyguladığı için müştekiden ayrıldığını anlattı.

"Yüzyüzeyken Konuşuruz"un eski gitaristi hakim karşısında: Kasten vurmadım, mağdurum - 5

"KISKANÇLIĞIM YERSİZ DEĞİLDİ"

Müşteki Aybike Çelik ise "Bana ilk şiddet eylemi ailemin depremzede olduğu bir vakitte tekme atmak şeklinde olmuştu. Ayrıca yüzüme, karnıma çok sayıda darp eyleminde bulunmuştu. Olaydan önce 7 Mayıs günü sokakta kafamı tutup yere çarptı, hastaneye gittik. Dikiş atıldı. Doktora düştüğümü söyledim. Sanığın çevresindeki insanlardan rahatsızdım. Kıskançlığım kesinlikle yersiz değildi. Ben sanığa aşık olduğumu düşündüğüm için onu korumak adına bu olaylarda ve son olayda şikayetçi olmadım." beyanında bulundu.

"Yüzyüzeyken Konuşuruz"un eski gitaristi hakim karşısında: Kasten vurmadım, mağdurum - 6

Olaydan sonra "Yüzyüzeyken Konuşuruz" grubunun vokalistinin hamile eşini darbettiğine dair okuduğu haber üzerine kendisinin de şikayetçi olmaya karar verdiğini anlatan Çelik, sanığın kendi yönlendirmesiyle şiddet konusunda terapi aldığını söyledi.

Hakim, sanık ve müşteki avukatlarına yazılı olarak beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

"Yüzyüzeyken Konuşuruz"un eski gitaristi hakim karşısında: Kasten vurmadım, mağdurum - 7

6 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ağustos 2023'te Kadıköy'de meydana gelen olayda, sanık Can Tunaboylu'nun kız arkadaşı Aybike Çelik'i darbedip yüzüne tükürdüğü belirtiliyor. İddianamede, sanık Tunaboylu'nun suç işlediğinin delillerle anlaşıldığı ifade edilerek, sanığın "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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