"Yüzyüzeyken Konuşuruz"un eski gitaristi hakim karşısında: Kasten vurmadım, mağdurum
"Yüzyüzeyken Konuşuruz" grubunun eski gitaristi Can Tunaboylu, sevgilisi Aybike Çelik'i dövdüğü iddiasıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Tunaboylu, "Kasten vurmadım, topuklu ayakkabısı olduğu için yere düştü. İşlerimin en yoğun olduğu dönemde sosyal medya aracılığıyla üzerimden linç kampanyası başlattı. Mağdurum." dedi.
"Yüzyüzeyken Konuşuruz" grubunun eski gitaristi Can Tunaboylu'nun sevgilisi Aybike Çelik'i dövdüğü iddiasıyla 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.
İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sanık Can Tunaboylu, müşteki Aybike Çelik, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan sanık Tunaboylu, şu an işsiz olduğunu söyledi.