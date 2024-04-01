Zam tartışması mahkemelik oldu: Kiracı ile oğlundan ev sahibine PVC boru ile cinsel istismar iddiası
Zonguldak’ta kira artışı yapmak isteyen ev sahibi, kiracısı ile oğlunun cinsel istismarına uğradığını öne sürdü. Hasan S. isimli ev sahibi, yaşanan tartışma sonrası kiracısı Cengiz M. ile oğlu Hakan M’nin PVC borusuyla kendisini istismar ettiğini iddia etti. Tutuklanan baba-oğul, ev sahibinin çelişkili ifadeleri nedeniyle tahliye edildi. Baba ile oğlu hakkında nitelikli cinsel istismar suçlamasıyla 18’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İlk duruşması görülen davada savunma yapan ikili, suçlamaları reddetti.
Zonguldak’ta kira artışı tartışmasının cinsel istismar olayıyla sonuçlandığı iddia edildi.
Olay, 12 Ekim 2023’te Karaelmas Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre; aralarında kira artışı ve tuvalet gideriyle ilgili tartışma çıkan Cengiz M. ile ev sahibi Hasan S. davalık oldu.
Ev çevresinde bilirkişi incelemesi yapılacağı gün, evinin ardiyesine giden Hasan S’yi, kiracıları Cengiz M. ile oğlu Hakan M. bekledi.
Burada Hasan S., kiracılarının kendisine saldırdıklarını öne sürdü.
Bir süre sonra makatında acı hissettiğini söyleyen Hasan S., komşularından ambulans çağırmalarını istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan S’yi Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Burada yapılan müdahalede Hasan S’nin makatındaki PVC boru çıkarıldı.
Tedavisi tamamlanan Hasan S. taburcu oldu.
Kiracılarının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren ev sahibi Hasan S. şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan Cengiz M. ile oğlu Hakan M. suçlamayı reddetti.Tutuklanan baba-oğlu Hasan S’nin çelişkili ifadeleri nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.