Zam tartışması mahkemelik oldu: Kiracı ile oğlundan ev sahibine PVC boru ile cinsel istismar iddiası

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRIDAN DAVA AÇILDI

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamlayarak iddianamesini hazırladı.

İddianamede, kiracı Cengiz M’nin ev sahibi Hasan S’yi ittiği, yere düşünce dövdüğü, sonrasında ise oğlu Hakan M. ile birlikte plastik boru ile cinsel saldırıda bulunup küfür ettiği yer aldı.

Bir eve ait güvenlik kamerası kayıtlarının da dahil edildiği iddianamede saat 08.40’ta Hasan S’nin bağırma seslerinin duyulduğu, 08.43’te baba oğulun evlerine geri döndüğü anlatıldı.

Arada kayıp zaman olması, Hasan S’nin kendi cinsel bölgesine boru sokması ve kendisine cisim sokan birinin bağırmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirilerek Cengiz M. ile oğlu Hakan M’nin, atılı suçu işlediği kanaatine varıldı.

Kiracı Cengiz M. hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan 18 yıl hapis cezasından az olmamak ve oğlu Hakan M. hakkında aynı suçun yanı sıra hakaret suçundan 18 yıl ve 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.

Olayla ilgili görülen ilk duruşmada, ev sahibi Hasan S., tutuksuz sanıklar Cengiz ve Hakan M. ile avukatlar hazır bulundu.