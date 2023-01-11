Zayıflama ilacı hayatını kararttı: 100 kilodan 400'e çıktı

Zayıflamak için internetten ilaç alan 40 yaşındaki Gül Sevim Turp, iddiaya göre 100'lü kilolardayken ilaç kullanımının ardından felç geçirip 350 kiloyu aştı. Hareket edemez duruma gelen kadını, eşi de tedavi sırasında terk etti.

Zayıflama ilacı hayatını kararttı: 100 kilodan 400'e çıktı - 1
Zayıflama ilacı hayatını kararttı: 100 kilodan 400'e çıktı - 2

40 yaşındaki Gül Sevim Turp, 2019 yılında 100'lü kilolardayken zayıflamanın yollarını aradı.

O dönem anaokulunda çalışan Turp, internet üzerinden araştırma yaptıktan sonra zayıflama hapı kullanmaya karar verdi.

Zayıflama ilacı hayatını kararttı: 100 kilodan 400'e çıktı - 3

İddiaya göre internetten aldığı hapları bir süre kullanan Turp, zayıflamak yerine daha fazla kilo aldı, felç kaldı.

Zayıflama ilacı hayatını kararttı: 100 kilodan 400'e çıktı - 4

KİLO ALINCA EŞİ DE TERK ETTİ

Sağlık sorunlarıyla mücadele ederken eşinin kendisini terk etmesiyle yıkılan Turp, hem fiziksel hem psikolojik olarak yaşama tutunmaya çalıştı..

Zayıflama ilacı hayatını kararttı: 100 kilodan 400'e çıktı - 5

Turp, hareketsizliğin de etkisiyle yıllar içinde hızla kilo almayı sürdürdü.

Kimi zamanlarda 400 kiloya kadar ulaşan kadın tedavisi için en son Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Burada tedavisine başlanan Turp’a ameliyat edileceği söylendi.

Zayıflama ilacı hayatını kararttı: 100 kilodan 400'e çıktı - 6

Hazırlıkların ardından Genel Cerrahi Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Karabulut ve ekibi 14 Aralık’ta tüp mide operasyonu gerçekleştirdi.

Başarılı geçen operasyon sonrası kilo vermeye başlayan Turp’un genel durumu hem kendini hem de doktorlarını memnun etti.

Zayıflama ilacı hayatını kararttı: 100 kilodan 400'e çıktı - 7

Turp, takip edilmek üzere taburcu edilirken, Prof. Dr. Mehmet Karabulut da hastasının durumuna yönelik bilgi verdi. Prof. Dr. Karabulut, vatandaşların zayıflamak istemeleri halinde hekimlere başvurmaları gerektiğini belirterek, internetten ilaç alınmaması konusunda uyardı

Zayıflama ilacı hayatını kararttı: 100 kilodan 400'e çıktı - 8

''BEN YANDIM KİMSE YANMASIN''

Çok zor günler geçirdiğini anlatan ancak doktorların ameliyatı yapabileceklerini söylemesiyle büyük mutluluk yaşadığını aktaran 40 yaşındaki Gül Sevim Turp, “Kiloluydum ama bu kadar değildim. Yatağa bağımlı olduğum zaman böyle oldum. 2019 mart ayında beyin kanaması geçirdim, felç kaldım, bu duruma düştüm. İnternetten kimse bir şey almasın, ben yandım kimse yanmasın” ifadelerini kullandı.

Zayıflama ilacı hayatını kararttı: 100 kilodan 400'e çıktı - 9

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