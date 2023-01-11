Zayıflama ilacı hayatını kararttı: 100 kilodan 400'e çıktı

40 yaşındaki Gül Sevim Turp, 2019 yılında 100'lü kilolardayken zayıflamanın yollarını aradı.
O dönem anaokulunda çalışan Turp, internet üzerinden araştırma yaptıktan sonra zayıflama hapı kullanmaya karar verdi.
İddiaya göre internetten aldığı hapları bir süre kullanan Turp, zayıflamak yerine daha fazla kilo aldı, felç kaldı.
Sağlık sorunlarıyla mücadele ederken eşinin kendisini terk etmesiyle yıkılan Turp, hem fiziksel hem psikolojik olarak yaşama tutunmaya çalıştı..
Turp, hareketsizliğin de etkisiyle yıllar içinde hızla kilo almayı sürdürdü.
Kimi zamanlarda 400 kiloya kadar ulaşan kadın tedavisi için en son Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Burada tedavisine başlanan Turp’a ameliyat edileceği söylendi.
Hazırlıkların ardından Genel Cerrahi Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Karabulut ve ekibi 14 Aralık’ta tüp mide operasyonu gerçekleştirdi.
Başarılı geçen operasyon sonrası kilo vermeye başlayan Turp’un genel durumu hem kendini hem de doktorlarını memnun etti.
Turp, takip edilmek üzere taburcu edilirken, Prof. Dr. Mehmet Karabulut da hastasının durumuna yönelik bilgi verdi. Prof. Dr. Karabulut, vatandaşların zayıflamak istemeleri halinde hekimlere başvurmaları gerektiğini belirterek, internetten ilaç alınmaması konusunda uyardı
Çok zor günler geçirdiğini anlatan ancak doktorların ameliyatı yapabileceklerini söylemesiyle büyük mutluluk yaşadığını aktaran 40 yaşındaki Gül Sevim Turp, “Kiloluydum ama bu kadar değildim. Yatağa bağımlı olduğum zaman böyle oldum. 2019 mart ayında beyin kanaması geçirdim, felç kaldım, bu duruma düştüm. İnternetten kimse bir şey almasın, ben yandım kimse yanmasın” ifadelerini kullandı.