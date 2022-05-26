Zehirli denizanaları Tekirdağ'da

En tehlikeli denizanası türleri arasında gösterilen pusula denizanaları, Tekirdağ kıyılarında görüldü. Zehirli olduğu belirtilen denizanaları, tedirginliğe yol açtı.

Haberler - İHA - NTV Haber 26.05.2022 - 10:33

Zehirli denizanaları Tekirdağ'da - 1

Yayılmaya devam eden pusula denizanaları, Çanakkale Boğazı ve İzmit Körfezi'nin ardından kıyılarında da görüldü.

Zehirli denizanaları Tekirdağ'da - 2

Anavatanı Akdeniz ve Ege Denizi olan pusula denizanaları; kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabiliyor.

Zehirli denizanaları Tekirdağ'da - 3

1,5 metreyi bulan yapışkan dokunaçlara sahip denizanalarının zehirli olduğu belirtiliyor.

Zehirli denizanaları Tekirdağ'da - 4

Pusula denizanaları, iklim değişikliği nedeniyle Marmara'da görülmeye başlandı.

Zehirli denizanaları Tekirdağ'da - 5

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar zehirli pusula denizanalarına karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Zehirli denizanaları Tekirdağ'da - 6

Temas edilmesi halinde, amonyak ya da sirkeyle yıkanarak en yakın sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiği belirtiliyor.

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