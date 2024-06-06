Zehir tacirlerinin akılalmaz tuzağı: Uyuşturucuya alıştırmak için cinsel performans artırıcı diye sattılar

Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 nakliye TIR’ı ve 1 ikamet adresinde arama yapan ekipler 351 bin 784 sentetik ecza tablet ilaç, bin 120 cinsel uyarı ilacı ve üzerinde herhangi bir ibare belirtilmemiş 3 bin kırmızı renkli tablet ilaç olmak üzere toplam 355 bin 904 ürün ele geçirildi.