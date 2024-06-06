Zehir tacirlerinin akılalmaz tuzağı: Uyuşturucuya alıştırmak için cinsel performans artırıcı diye sattılar
İstanbul’da yasadışı yollarla yurda soktukları uyuşturucu madde özelliği taşıyan ilaçları, insanları uyuşturucuya alıştırmak için cinsel performans artırıcı ilaç adı altında satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi tutuklanırken, 355 bin 904 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla ülkeye kaçak ilaç getirildiği ve bu ilaçların piyasaya sürüldüğünü belirledi.