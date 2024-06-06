Zehir tacirlerinin akılalmaz tuzağı: Uyuşturucuya alıştırmak için cinsel performans artırıcı diye sattılar

İstanbul’da yasadışı yollarla yurda soktukları uyuşturucu madde özelliği taşıyan ilaçları, insanları uyuşturucuya alıştırmak için cinsel performans artırıcı ilaç adı altında satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi tutuklanırken, 355 bin 904 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zehir tacirlerinin akılalmaz tuzağı: Uyuşturucuya alıştırmak için cinsel performans artırıcı diye sattılar - 1

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla ülkeye kaçak ilaç getirildiği ve bu ilaçların piyasaya sürüldüğünü belirledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zehir tacirlerinin akılalmaz tuzağı: Uyuşturucuya alıştırmak için cinsel performans artırıcı diye sattılar - 2

EV EŞYALARININ ARASINA GİZLEDİLER

Ekipler şüphelilerin, söz konusu ilaçları İstanbul üzerinden ev eşyalarının arasına gizleyerek, nakliye taşımacılığı süsü verip Ümraniye’den Van’a sevkini yapacağını saptadı.

Bunun üzerine şüphelilere sevkiyat öncesi operasyon düzenlendi.

Zehir tacirlerinin akılalmaz tuzağı: Uyuşturucuya alıştırmak için cinsel performans artırıcı diye sattılar - 3

Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 nakliye TIR’ı ve 1 ikamet adresinde arama yapan ekipler 351 bin 784 sentetik ecza tablet ilaç, bin 120 cinsel uyarı ilacı ve üzerinde herhangi bir ibare belirtilmemiş 3 bin kırmızı renkli tablet ilaç olmak üzere toplam 355 bin 904 ürün ele geçirildi.

Zehir tacirlerinin akılalmaz tuzağı: Uyuşturucuya alıştırmak için cinsel performans artırıcı diye sattılar - 4

Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda şüphelilerin ilaç adı altında yurt dışından kaçak olarak getirdiği tabletlerin halk sağlığını tehdit eder nitelikteki olduğu ve uyuşturucu madde özelliği taşıdığı tespit edildi.

Zehir tacirlerinin akılalmaz tuzağı: Uyuşturucuya alıştırmak için cinsel performans artırıcı diye sattılar - 5

Zehir tacirlerinin, insanları uyuşturucuya alıştırmak için yeni bir yöntem olarak cinsel performans artırıcı ilaç adı altında bu tabletlerle uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlendi.

Yakalanan şüphelilerden biri için uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatılırken, 2 şüpheli ise uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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