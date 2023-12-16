Zemheri ayı ne zaman? İşte zemheri hakkında bilgiler
Zemheri kara kışın en sert geçtiği dönem olarak biliniyor. Öte yandan meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanıyor. Peki, zemheri ayı ne zaman?
Kara kış olarak bilinen "zemheri" ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin de altına düşüyor. Soğuk havanın kendini iyice hissettirdiği şu günlerde zemhrinin ne zaman olduğu ve zemheri ayı hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. İşte zemheri hakkında bilgiler...