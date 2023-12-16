Zemheri ayı ne zaman? İşte zemheri hakkında bilgiler

Zemheri kara kışın en sert geçtiği dönem olarak biliniyor. Öte yandan meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanıyor. Peki, zemheri ayı ne zaman?

Zemheri ayı ne zaman? İşte zemheri hakkında bilgiler - 1

Kara kış olarak bilinen "zemheri" ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin de altına düşüyor. Soğuk havanın kendini iyice hissettirdiği şu günlerde zemhrinin ne zaman olduğu ve zemheri ayı hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. İşte zemheri hakkında bilgiler...

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Zemheri ayı ne zaman? İşte zemheri hakkında bilgiler - 2

ZEMHERİ KELİMESİNİN KÖKENİ

Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur.

Zemheri ayı ne zaman? İşte zemheri hakkında bilgiler - 3

ZEMHERİ NE ZAMAN?

Atalarımız 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönemi zemheri ayı olarak ifade etmiştir.

ZEMHERİ AYI HAKKINDA

Zemherinin en belirgin özelliği bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olmasıdır.

Zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır.

17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.

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