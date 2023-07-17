Zerin’in ailesini yıkan karar | Müebbetle yargılanıyordu, beraat etti

Eskişehir’de 2’nci kattaki evinin penceresinden düşen Zerin Kılınç’ın ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet cezası istenen Yılmaz Sazak beraat etti. Mahkeme karar metninde, “Atılı suçu işlediği, her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı deliller sabit görülmediğinden, ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi gözetilerek beraatına karar verildi.” ifadeleri yer aldı. Kılınç’ın ailesi karara tepki gösterirken, abla Zeynep Altunluoğlu, adliye çıkışında fenalık geçirdi.

Zerin’in ailesini yıkan karar | Müebbetle yargılanıyordu, beraat etti - 1

Eskişehir’de yaşayan Zerin Kılınç, geçen yıl 20 Haziran günü saat 21.30 sıralarında yaşadığı binanın 2’nci katından düşerek yaşamını yitirdi. Zerin’in Yılmaz Sazak’la birlikte yaşadığı evde yapılan incelemede kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edildi.

İfadesi alınıp, serbest bırakılan Yılmaz Sazak, 7 ay sonra yeniden gözaltına alındı. Sazak, bu kez “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zerin’in ailesini yıkan karar | Müebbetle yargılanıyordu, beraat etti - 2

Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yılmaz Sazak hakkında savcı, sevgilisi Zerin Kılınç'ı pencereden iterek, ölümüne yol açtığı suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi ile mütalaa hazırladı.

Zerin’in ailesini yıkan karar | Müebbetle yargılanıyordu, beraat etti - 3

Savcı, mütalaasında Sazak'ın, Zerin'in çalıştığı iş yerindeki müdürü ile ilişkisinin olduğunu iddia edip, tartıştığı ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini belirterek, “Olay tarihinde maktulün ikametinde taraflar arasında tartışmanın çıktığı, sanığın maktulü darbettiği, süpürge sapıyla maktule vurduğu, kül tablası fırlattığı, olay esnasında pencereye yakın olan maktulü iterek yere düşüp ölümüne sebep olduğu, bu suretle atılı suçları işlemiş olduğu anlaşılmaktadır.” dedi.

Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu olan sanık Yılmaz’ın yanı sıra Zerin Kılınç'ın annesi Telli Özokçu, kız kardeşi Aysun Kılınç, ablası Zeynep Altunluoğlu, babası Dede Kılınç ile taraf avukatları katıldı.

Zerin’in ailesini yıkan karar | Müebbetle yargılanıyordu, beraat etti - 4

Duruşmada savcılığın “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis isteminde bulunduğu mütalaaya karşı avukat savunma yaparken, sanık Sazak da suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Sazak, “Daha önceki duruşmalarda da belirttiğim gibi o günü tüm şeffaflığı ile anlattım. O gün yaşananlar anormaldi evet. Aileyle biz daha önce de bir araya gelmiştik, onlar bile benim bunu yaptığıma inanmamıştır. Ben morali bozuktu iyi olması için 7-8 saat ikna etmeye çalıştım, tatile gidelim dedim. İkna edemedim, moralinin düzelmesi ve normale dönmesi için elimden geleni yaptım. Vicdanen kendim elimden geleni yaptım, tüm gün onun moralini düzeltmeye çalıştım, ayrıca ben hayatımda uyuşturucu madde kullanmadım, kullananların da yanında olmadım. Beraatimi istiyorum.” dedi.

Avukatların savunma taleplerinin ardından Eskişehir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme, sanık Yılmaz Sazak’ın Zerin Kılıç’ı pencereden iterek öldürdüğüne dair somut delil olmadığını belirterek beraatine karar verdi.

Mahkeme kararında, “Sanığın üzerine atılı suçu işlediği her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı delillerle sabit görülmediğinden, ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi gözetilerek beraatına karar verildi” denildi.

Zerin’in ailesini yıkan karar | Müebbetle yargılanıyordu, beraat etti - 5

Ayrıca sanık Yılmaz Sazak hakkında ‘kadına karşı tehdit’ suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilirken, bu ceza da ertelendi. Sanık Sazak'ın tahliyesine karar verildi.

Duruşmanın ardından Zerin Kılınç'ın annesi Telli Özokçu, kız kardeşi Aysun Kılınç, ablası Zeynep Altunluoğlu, babası Dede Kılınç gözyaşlarına boğuldu.

Zerin’in ailesini yıkan karar | Müebbetle yargılanıyordu, beraat etti - 6

Adliye çıkışında Anne Telli Özokçu, karara tepki göstererek, “Yavrumun kanı yerde kaldı.” dedi.

Zerin’in ailesini yıkan karar | Müebbetle yargılanıyordu, beraat etti - 7

Bu sırada Zerin Kılınç’ın ablası Zeynep Altunluoğlu baygınlık geçirip yere yığıldı.

Zerin’in ailesini yıkan karar | Müebbetle yargılanıyordu, beraat etti - 8

Altunluoğlu, çağırılan ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Altunluoğlu’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zerin’in ailesini yıkan karar | Müebbetle yargılanıyordu, beraat etti - 9
Zerin’in ailesini yıkan karar | Müebbetle yargılanıyordu, beraat etti - 10
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