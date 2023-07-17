Zerin’in ailesini yıkan karar | Müebbetle yargılanıyordu, beraat etti
Eskişehir’de 2’nci kattaki evinin penceresinden düşen Zerin Kılınç’ın ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet cezası istenen Yılmaz Sazak beraat etti. Mahkeme karar metninde, “Atılı suçu işlediği, her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı deliller sabit görülmediğinden, ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi gözetilerek beraatına karar verildi.” ifadeleri yer aldı. Kılınç’ın ailesi karara tepki gösterirken, abla Zeynep Altunluoğlu, adliye çıkışında fenalık geçirdi.
Eskişehir’de yaşayan Zerin Kılınç, geçen yıl 20 Haziran günü saat 21.30 sıralarında yaşadığı binanın 2’nci katından düşerek yaşamını yitirdi. Zerin’in Yılmaz Sazak’la birlikte yaşadığı evde yapılan incelemede kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edildi.
İfadesi alınıp, serbest bırakılan Yılmaz Sazak, 7 ay sonra yeniden gözaltına alındı. Sazak, bu kez “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı.