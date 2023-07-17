Zerin’in ailesini yıkan karar | Müebbetle yargılanıyordu, beraat etti

Duruşmada savcılığın “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis isteminde bulunduğu mütalaaya karşı avukat savunma yaparken, sanık Sazak da suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Sazak, “Daha önceki duruşmalarda da belirttiğim gibi o günü tüm şeffaflığı ile anlattım. O gün yaşananlar anormaldi evet. Aileyle biz daha önce de bir araya gelmiştik, onlar bile benim bunu yaptığıma inanmamıştır. Ben morali bozuktu iyi olması için 7-8 saat ikna etmeye çalıştım, tatile gidelim dedim. İkna edemedim, moralinin düzelmesi ve normale dönmesi için elimden geleni yaptım. Vicdanen kendim elimden geleni yaptım, tüm gün onun moralini düzeltmeye çalıştım, ayrıca ben hayatımda uyuşturucu madde kullanmadım, kullananların da yanında olmadım. Beraatimi istiyorum.” dedi.

Avukatların savunma taleplerinin ardından Eskişehir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme, sanık Yılmaz Sazak’ın Zerin Kılıç’ı pencereden iterek öldürdüğüne dair somut delil olmadığını belirterek beraatine karar verdi.

Mahkeme kararında, “Sanığın üzerine atılı suçu işlediği her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı delillerle sabit görülmediğinden, ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi gözetilerek beraatına karar verildi” denildi.