Zerin'in şüpheli ölümünde beraat kararı Yargıtay'da: İtiraz dilekçesinde bütün işkenceler anlatıldı
Eskişehir'de 2'nci kattaki evinin penceresinden düşen bir çocuk annesi Zerin Kılınç'ın ölümüne ilişkin davada sevgilisi Yılmaz Sazak için verilen beraat kararı, bu kez Yargıtay'a taşındı. İtiraz dilekçesinde tehdit mesajlarına dikkat çekildi ve "Sanığın maktulü darp ettiği, süpürge sapıyla vurduğu, kül tablası fırlattığı, olay esnasında pencereye yakın olan maktulü iterek yere düşüp ölümüne sebep olduğu" ifadeleri yer aldı. Kılınç ailesinin avukatı da beraat kararının bozulması için verdiği itiraz dilekçesinde maktüle intihar süsü verildiğini vurguladı.
Zerin Kılınç'ın katiline verilen ceza Yargıtay'a taşındı.