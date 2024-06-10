Zerin'in şüpheli ölümünde beraat kararı Yargıtay'da: İtiraz dilekçesinde bütün işkenceler anlatıldı

SAVCILIK DİLEKÇESİNDEN AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi’nin beraat kararını onamasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kılınç ailesinin avukatı Ahmet Seyhan, davayı Yargıtay'a taşıdı.

Cumhuriyet savcısının Yargıtay itirazında sanık Sazak'ın birlikte yaşadığı Zerin Kılınç'a attığı tehdit mesajlarına dikkat çekerek "Sanık ile maktul arasında kıskançlıklardan kaynaklı tartışmaların bulunduğu, sanığın maktule gönderdiği mesajlarda 'bak şimdi o aldatmanın cezasını çekeceksin, sen beni aldatmaya gittin, müdür de orada çünkü foto paylaşmış, öldün, lan canını alıcam diyorum ne vurup kırması' şeklinde tehdit içerikli ibarelerin yer aldığı anlaşıldı. Olay tarihinde taraflar arasında tartışmanın çıktığı, sanığın maktulü darbettiği, süpürge sapıyla maktule vurduğu, süpürge sapının kırıldığı, kül tablası fırlattığı, olay esnasında pencereye yakın olan maktulü iterek yere düşüp ölümüne sebep olduğu, bu suretle atılı kadına karşı kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmakla; verilen beraat kararın Yargıtayca incelenerek sanık Yılmaz Sazak'ın aleyhine olarak bozulmasına karar verilmesi talep olunur." denildi.