Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürünü öldüren saldırgan tutuklandı

Adana Büyükşehir Belediyesi’ndeki makamında Halk Ekmek Fabrikası çalışanı Mikail G. tarafından öldürülen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük, son yolculuğuna uğurlandı. Güdük için belediye binasında tören düzenlendi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Mikail G., ise tutuklandı.

Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürünü öldüren saldırgan tutuklandı - 1

Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda çalışan Mikail G., dün saat 12.30 sıralarında bir süre makamında sohbet ettiği Başkan Zeydan Karalar’ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük’e ateş açtı.

Güdük saldırıda yaşamını yitirirken, saldırgan Mikail G., polise teslim oldu.

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Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürünü öldüren saldırgan tutuklandı - 2

TUTUKLANDI

Belediyenin halk ekmek biriminde çalıştığı belirlenen Mikail G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mikail G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi. 

Mikail G’nin ifadesinde, “Para istedim vermedi. Ben de vurdum. Öldürmek istemiyordum, korkutmak istiyordum.” dediği öğrenildi.

Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürünü öldüren saldırgan tutuklandı - 3

BELEDİYENİN ÖNÜNDE TÖREN

Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük için Adana Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye çalışanlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Samet Güdük’ün babası İsmail Güdük, annesi Aysel Güdük, eşi Duygu Güdük, kardeşi Mehmet Güdük ile oğlu Demir Güdük tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü.

Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürünü öldüren saldırgan tutuklandı - 4

Aileyi belediye çalışanları teselli etmeye çalıştı. Başkan Zeydan Karalar da törende gözyaşlarını tutamadı.

Güdük'ün Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine tuttuğu takım olan Adana Demirspor atkısı ve karanfiller atıldı.
Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürünü öldüren saldırgan tutuklandı - 5

“BUNUN ARKASINDA BAŞKA BİR ŞEY VAR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Samet Güdük’ün çok değerli biri olduğunu belirterek, “O görevine aşıktı. Ne yazık ki menfur bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Çok üzüntülüyüz. Sabah emniyet müdürümüze gittim. Dedim ki bu bir alışveriş, bir borç alacak meselesi asla değil. Samet o kadar temiz, dürüst bir insan ki böyle bir ilişkinin olması söz konusu değil. Türkiye ne hale geldi. ‘Çocuklarım aç’ dediği için işe aldım. Sürekli Samet’i ziyaret eden, ona yumurta getiren bir personelimiz tarafından katledildi. Ben öğleden sonra sayın başsavcımızı da ziyaret edeceğim. Ben bunları biliyorum, tanıyorum. Bunun arkasında başka bir şey var. Bunu çıkartıncaya ve hesap soruncaya kadar peşini asla bırakmayacağız.” diye konuştu.

Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürünü öldüren saldırgan tutuklandı - 6

Samet Güdük’ün cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi’ne götürüldü.

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