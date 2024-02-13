Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürünü öldüren saldırgan tutuklandı
Adana Büyükşehir Belediyesi’ndeki makamında Halk Ekmek Fabrikası çalışanı Mikail G. tarafından öldürülen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük, son yolculuğuna uğurlandı. Güdük için belediye binasında tören düzenlendi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Mikail G., ise tutuklandı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda çalışan Mikail G., dün saat 12.30 sıralarında bir süre makamında sohbet ettiği Başkan Zeydan Karalar’ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük’e ateş açtı.
Güdük saldırıda yaşamını yitirirken, saldırgan Mikail G., polise teslim oldu.