Zeytinburnu'nda doğalgaz borusu patladı: Yol çöktü, 4 araç yandı

Zeytinburnu'nda Çırpıcı Mahallesi'nde doğalgaz borusunda sızıntı meydana geldi.
Yolun altından geçen elektrik kablolarının kısa devre yapmasıyla kıvılcım oluştu.
Gaz sızıntısıyla temas eden kıvılcım patlamaya neden oldu. Patlama sonrası yükselen alevler yol kenarında park halinde bulunan 4 araca sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, İGDAŞ ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında yolda çökme oluştu.
Yükselen alevler nedeniyle iki bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Araçlardan yükselen alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında 3 araç kullanılamaz hale gelirken, 1 araçta da ağır hasar oluştu.
Patlama sırasında yolda kimsenin olmaması faciayı önledi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Olay yerinde gazetecilere açıklama yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sebebi henüz tam olarak anlaşılamayan çökmeyle birlikte yangın çıktığını söyledi.
Olayda araçların zarar gördüğünü belirten Arısoy, "Yol çökmüş görünüyor. Bu bölgede şu anda elektrik ve doğal gaz yok. Hemen buraya bakan binalar boşaltıldı. Kimsenin zarar görmemesi en büyük tesellimiz. Bütün kurumlar burada, bütün tedbirler alınmış durumda." diye konuştu.
Olayı anlatan Düzgün Kaya, "İlk önce araçlar yandı, daha sonra itfaiye geldi. İtfaiye müdahale ederken yolda göçük meydana geldi" dedi.
Olayın olduğu yerin yanında bulunan buz pistinde, U-20 Dünya Buz Hokeyi yarışmasını izlemeye geldiği sırada olayı gören Sezer Bulan ise "U-20 buz hokeyi yarışması için geldik buraya. Yangın var diye dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda yol çökmüş, çok büyük bir şekilde alevler yükseliyordu burada. Kimse yanaşamıyordu. Alevler 10 metre 20 metre yüksekliğe ulaşıyordu. İtfaiye geldi müdahale etti. Çok şükür büyük bir facia olmadan söndürüldü. Birkaç tane araç yandı" diye konuştu.
Havanın aydınlanmasıyla oluşna çukur drone ile görüntülendi.
Görüntülerde ekiplerin incelemelerde bulunduğu görülürken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.