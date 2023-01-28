Zeytinburnu'nda doğalgaz borusu patladı: Yol çöktü, 4 araç yandı

U-20 BUZ HOKEYİ YARIŞMASINA GELMİŞTİ

Olayın olduğu yerin yanında bulunan buz pistinde, U-20 Dünya Buz Hokeyi yarışmasını izlemeye geldiği sırada olayı gören Sezer Bulan ise "U-20 buz hokeyi yarışması için geldik buraya. Yangın var diye dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda yol çökmüş, çok büyük bir şekilde alevler yükseliyordu burada. Kimse yanaşamıyordu. Alevler 10 metre 20 metre yüksekliğe ulaşıyordu. İtfaiye geldi müdahale etti. Çok şükür büyük bir facia olmadan söndürüldü. Birkaç tane araç yandı" diye konuştu.