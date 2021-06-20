Zeytinburnu’nda yılan paniği mahalleliyi sokağa döktü

Zeytinburnu’nda akşam saatlerinde sokak içerisinde görülen yılan, mahalleyi ayağa kaldırdı. İtfaiye ekipleri ve mahalleli bir anda ortalıktan kaybolan yılanı bulmak için seferber oldu.
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İHA 20.06.2021 - 09:40
İstanbul Zeytinburnu'nda dün akşam saat 21.00 sıralarında sokak içerisinde bir binanın önünde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı gören mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.
Çevredeki insanlardan kaçan yılan ise kaldırım ile binanın merdiveni arasındaki boşlukta saklandı. Olay, belediye ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Kaldırımın çevresi belediyenin fen işleri ekipleri tarafından kazılsa da binanın giriş merdiveninin altına saklanan yılan, girdiği yerden çıkarılamadı. Mahalle sakinlerinin tedirgin bekleyişi ise sürüyor.
Kazı çalışmalarının devam ettiğini belirten mahalle muhtarı Hüseyin Sarıyer, "Fen işlerinden bir kepçe bekliyoruz. Komşular çok tedirgin kimse evine giremiyor. Burada besleme falan değil de sanırım dışarıdan gelen ya da pikniğe giden bir araçla gelmiş olduğunu düşünüyoruz. Mahallemizde yılan besleyen aile yok” dedi.
Mahalle sakini Muhammed Duyar ise, internetten araştırdıklarını, yılanın çok zehirli bir yılan olduğunu belirtti.
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