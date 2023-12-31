Zihinsel engelli kızını öldürüp intihar eden babanın vasiyeti ortaya çıktı: “Ölürsem kızıma kim bakacak? Ortada kalır”

Çocukları arasında birikimi olan bir miktar para, ev, arsa ve arabasının kime kalacağını vasiyet eden Aytekin’in imzası da yer alan yazıda “Ben ölürsem kızıma kim bakacak? Ortada kalır. Birbirinize sahip çıkın; sizleri çok seviyorum. Hakkınızı helal edin.” yazdığı öğrenildi.