Zihinsel engelli kızını öldürüp intihar eden babanın vasiyeti ortaya çıktı: “Ölürsem kızıma kim bakacak? Ortada kalır”

Trabzon’da zihinsel engelli kızı Gülgün Aytekin’i öldürüp sonra da intihar eden Yaşar Aytekin’in vasiyetini yazdığı, varisleri arasında miras paylaşımı yapıp, “Ölürsem kızıma kim bakacak? Ortada kalır. Hakkınızı helal edin.” diye yazdığı ortaya çıktı.

Zihinsel engelli kızını öldürüp intihar eden babanın vasiyeti ortaya çıktı: “Ölürsem kızıma kim bakacak? Ortada kalır” - 1

Trabzon’da engelli kızını öldüren sonra da intihar eden babanın, vasiyet bıraktığı ortaya çıktı.

Olay, dün Toklu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi’nde meydana geldi. Gül Sitesi’nin 6’ncı katında oturan Yaşar Aytekin’e ulaşamayan yakınları, çilingirle eve girdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zihinsel engelli kızını öldürüp intihar eden babanın vasiyeti ortaya çıktı: “Ölürsem kızıma kim bakacak? Ortada kalır” - 2

Evde Yaşar Aytekin ve zihinsel engelli kızı Gülgün Aytekin’i kanlar içinde bulan aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Yaşar Aytekin’in tabancayla kızını başından vurarak öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdiği tespit edildi.
Zihinsel engelli kızını öldürüp intihar eden babanın vasiyeti ortaya çıktı: “Ölürsem kızıma kim bakacak? Ortada kalır” - 3

Savcılık incelemesi sonrası baba ve kızının cansız bedenleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Tamamlanan otopsi işlemlerin ardından baba ve kızın cenazesi, Gümüşhane’nin Zigana köyü Maruflu Mahallesi’nde toprağa verildi.

Zihinsel engelli kızını öldürüp intihar eden babanın vasiyeti ortaya çıktı: “Ölürsem kızıma kim bakacak? Ortada kalır” - 4

ARKASINDA VASİYET BIRAKTI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, yurt dışından emekli olan 5 çocuk babası Yaşar Aytekin’in olaydan önce evde 2 sayfaya yazdığı vasiyet ortaya çıktı.

Zihinsel engelli kızını öldürüp intihar eden babanın vasiyeti ortaya çıktı: “Ölürsem kızıma kim bakacak? Ortada kalır” - 5

Çocukları arasında birikimi olan bir miktar para, ev, arsa ve arabasının kime kalacağını vasiyet eden Aytekin’in imzası da yer alan yazıda “Ben ölürsem kızıma kim bakacak? Ortada kalır. Birbirinize sahip çıkın; sizleri çok seviyorum. Hakkınızı helal edin.” yazdığı öğrenildi.

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