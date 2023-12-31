Zihinsel engelli kızını öldürüp intihar eden babanın vasiyeti ortaya çıktı: “Ölürsem kızıma kim bakacak? Ortada kalır”
Trabzon’da zihinsel engelli kızı Gülgün Aytekin’i öldürüp sonra da intihar eden Yaşar Aytekin’in vasiyetini yazdığı, varisleri arasında miras paylaşımı yapıp, “Ölürsem kızıma kim bakacak? Ortada kalır. Hakkınızı helal edin.” diye yazdığı ortaya çıktı.
Trabzon’da engelli kızını öldüren sonra da intihar eden babanın, vasiyet bıraktığı ortaya çıktı.Olay, dün Toklu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi’nde meydana geldi. Gül Sitesi’nin 6’ncı katında oturan Yaşar Aytekin’e ulaşamayan yakınları, çilingirle eve girdi.