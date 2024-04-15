Zilhicce ayı ne zaman? 2024 Zilhicce başlama tarihi

Zilhicce ayının başlama tarihi Kurban Bayramı öncesi gündemde yer almaya devam ediyor. Sekizinci günü terviye, dokuzuncu günü arefe olarak bilinen Zilhicce ayı, içerisinde Kurban Bayramını da barındırıyor. Peki, 2024 Zilhicce ayı ne zaman?

Zilhicce ayı ne zaman? 2024 Zilhicce başlama tarihi - 1

Zilhicce ayı, hicri yılın son ayı ve dört haram aydan birisi olması dolayısıyla İslam alemi için önem arz ediyor. Sözlük manasıyla hac ayı anlamı taşıyan zilhicce, ilk 10 günü ile önem arz ediyor. Hz. Peygamber’in, 'Allah katında ibadet edilecek -sâlih amel işlenecek- günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur' sözleri bu ayın önemini vurguluyor. İşte, 2024 Zilhicce tarihi...

TÜRKİYE HABERLERİ

Zilhicce ayı ne zaman? 2024 Zilhicce başlama tarihi - 2

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayı, 7 Haziran Cuma günü başlayacak.

Zilhicce ayı ne zaman? 2024 Zilhicce başlama tarihi - 3

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?


Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak dini kaynaklarca tavsiye edilmiştir.

Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günü olarak idrak edilir.

HZ. Muhammed'in Zilhicce'nin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır.

Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş , yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dedi i (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir.

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