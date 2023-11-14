Ziraat Bankası personel alımı sınavı ne zaman yapılacak?
Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım 577 personel alımı gerçekleştirecek. Uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı ve servis görevlisi pozisyonlarına yapılacak alımlar için başvuru süreci geride kaldı. Söz konusu kurumlarda ilgili pozisyonlarda istihdam edilmek isteyen adaylar, şimdi ise Ziraat Bankası personel alımı sınav tarihine odaklandı. Peki, Ziraat Bankası personel alımı sınavı ne zaman?
Ülkemizin en köklü finans kuruluşlarından Ziraat Bankası personel alımı yapıyor. Ziraat Bankası açtığı ilanla uzman yardımcısı ve müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Ziraat Katılım ise müfettiş yardımcısı, uzman yardımcı ve servis görevlisi alımı yapacak. İşte, Ziraat Bankası personel alımı sınavı hakkında bilgiler...