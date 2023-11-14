Ziraat Bankası personel alımı sınavı ne zaman yapılacak?

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım 577 personel alımı gerçekleştirecek. Uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı ve servis görevlisi pozisyonlarına yapılacak alımlar için başvuru süreci geride kaldı. Söz konusu kurumlarda ilgili pozisyonlarda istihdam edilmek isteyen adaylar, şimdi ise Ziraat Bankası personel alımı sınav tarihine odaklandı. Peki, Ziraat Bankası personel alımı sınavı ne zaman?

Ziraat Bankası personel alımı sınavı ne zaman yapılacak? - 1

Ülkemizin en köklü finans kuruluşlarından Ziraat Bankası personel alımı yapıyor. Ziraat Bankası açtığı ilanla uzman yardımcısı ve müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Ziraat Katılım ise müfettiş yardımcısı, uzman yardımcı ve servis görevlisi alımı yapacak. İşte, Ziraat Bankası personel alımı sınavı hakkında bilgiler...

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Ziraat Bankası personel alımı sınavı ne zaman yapılacak? - 2

577 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım personel alımı yapılacağına ilişkin açıklama yaptı. Ziraat Bankası 165, Ziraat Katılım ise 412 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım personel alımı ilanları paylaştı. 15 müfettiş yardımcısı ve 150 uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 165 personel Ziraat Bankası bünyesinde istihdam edilecek.

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamada ise 12 müfettiş yardımcısı, 150 uzman yardımcısı ve 250 servis görevlisi olmak üzere toplamda 412 personel alımı yapılacağı belirtildi.

Ziraat Bankası personel alımı sınavı ne zaman yapılacak? - 3

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 03 Aralık 2023 Pazar günü saat 14:00’da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak.

Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 3 merkezde (Ankara,İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa) gerçekleştirilecek.

Ziraat Bankası personel alımı sınavı ne zaman yapılacak? - 4

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 27 Kasım 2023 Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/ internet sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.

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