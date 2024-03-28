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Zonguldak Belediye başkan adayları kimlerdir? Zonguldak Belediyesi hangi partide? Zonguldak Belediye başkanı kimdir?

Zonguldak Belediyesi hangi partide? Zonguldak Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Zonguldak Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Zonguldak Belediyesini hangi parti kazandı ve Zonguldak Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Zonguldak yerel seçim sonuçları..

Zonguldak Belediye başkan adayları kimlerdir? Zonguldak Belediyesi hangi partide? Zonguldak Belediye başkanı kimdir? - 1

ZONGULDAK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Zonguldak Belediyesini 25.125 alınan oy ve %42.52 oy oranı ile AK Parti adayı ÖMER SELİM ALAN kazanmıştır.

Zonguldak Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • CHP 4
  • AK Parti 3 
  • İyi Parti 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Zonguldak Belediye başkan adayları kimlerdir? Zonguldak Belediyesi hangi partide? Zonguldak Belediye başkanı kimdir? - 2

ZONGULDAK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Zonguldak Belediyesi Başkanı ÖMER SELİM ALAN Kimdir?

24 Aralık 1979’da Zonguldak’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak TED Koleji’nde tamamladı. Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayan Dr. Ömer Selim ALAN, ayrıca Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına Zonguldak Kızılay Kan Merkezi’nde başladı. 

2006-2008 yılları arasında TED Zonguldak Şube Başkanlığı görevini sürdüren Dr. ALAN’ın, Türk Tabipler Birliği üyeliği ve Türk Hokey Federasyonu Sağlık Kurulu üyeliği bulunmaktadır. Siyasi hayatına 2012 yılında AK Parti Zonguldak İl Yönetimine girerek adım atan Dr. Ömer Selim ALAN, altı yıl boyunca AK Parti Zonguldak Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Evli ve iki çocuğu bulunan Dr. Ömer Selim ALAN, ileri derecede İngilizce bilmektedir. Dr. Ömer Selim ALAN, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde halkın teveccühü ile Zonguldak Belediye Başkanı olmuştur.

Zonguldak Belediye başkan adayları kimlerdir? Zonguldak Belediyesi hangi partide? Zonguldak Belediye başkanı kimdir? - 3

ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Zonguldak Belediye başkan adayları kimlerdir? Zonguldak Belediyesi hangi partide? Zonguldak Belediye başkanı kimdir? - 4

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