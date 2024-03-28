Zonguldak Belediye başkan adayları kimlerdir? Zonguldak Belediyesi hangi partide? Zonguldak Belediye başkanı kimdir?
Zonguldak Belediyesi hangi partide? Zonguldak Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Zonguldak Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Zonguldak Belediyesini hangi parti kazandı ve Zonguldak Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Zonguldak yerel seçim sonuçları..
ZONGULDAK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Zonguldak Belediyesini 25.125 alınan oy ve %42.52 oy oranı ile AK Parti adayı ÖMER SELİM ALAN kazanmıştır.
Zonguldak Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- CHP 4
- AK Parti 3
- İyi Parti 1