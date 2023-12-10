Zonguldak'ta heyelan: Kayıp 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Birçok ilde sağanak yağış nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil bir ev yıkıldı. Ekipler, göçük altında kalan anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Gece saatlerinde ekiplerin çalıştığı esnada ikinci kez meydana gelen heyelan sonucunda da 21 kişi yaralandı. Heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle gece ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başlamıştı.

Zonguldak'ta heyelan: Kayıp 2 kişinin cansız bedeni bulundu - 1

Kentte dün etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta yaşanan heyelan sonrası göçük altında kalan Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'ın (51) bulunması için gece ara verilen çalışmalar günün aydınlanmasıyla yeniden başlamıştı. 

AFAD'dan yapılan açıklamada son açıklamada, "Zonguldak ilimiz merkez ilçesi Asma Mahallesi'nde iki katlı bir ev heyelan sebebi ile çökmüş, 2 vatandaşımız göçük altında kalmıştır.

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır." denildi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Zonguldak'ta heyelan: Kayıp 2 kişinin cansız bedeni bulundu - 2

Ekiplerce yapılan incelemede göçük alanın güvenli olduğunun belirlenmesinin ardından AFAD koordinesinde Zonguldak Belediyesi, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri alana giriş yaptı.

Zonguldak'ta heyelan: Kayıp 2 kişinin cansız bedeni bulundu - 3

ÇALIŞMA SIRASINDA İKİNCİ HEYELAN

Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta dün, yağış sonucu heyelan meydana gelmiş, sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkılmıştı.

AFAD, itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve diğer ekiplerin sevk edildiği bölgede, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar sırasında aynı bölgede ikinci heyelanın meydana gelmesi sonucu ekipten 21 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan 15'i ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Zonguldak'ta heyelan: Kayıp 2 kişinin cansız bedeni bulundu - 4

Öte yandan ilk heyelan sonrası çalışma yapıldığı sırada meydana gelen ikinci heyelanda toprak altında kalan iş makinesi de görüntülendi.

Zonguldak'ta heyelan: Kayıp 2 kişinin cansız bedeni bulundu - 5
Zonguldak'ta heyelan: Kayıp 2 kişinin cansız bedeni bulundu - 6
Zonguldak'ta heyelan: Kayıp 2 kişinin cansız bedeni bulundu - 7
Zonguldak'ta heyelan: Kayıp 2 kişinin cansız bedeni bulundu - 8
Zonguldak'ta heyelan: Kayıp 2 kişinin cansız bedeni bulundu - 9
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