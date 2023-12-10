Zonguldak'ta heyelan: Kayıp 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Kentte dün etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta yaşanan heyelan sonrası göçük altında kalan Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'ın (51) bulunması için gece ara verilen çalışmalar günün aydınlanmasıyla yeniden başlamıştı.

AFAD'dan yapılan açıklamada son açıklamada, "Zonguldak ilimiz merkez ilçesi Asma Mahallesi'nde iki katlı bir ev heyelan sebebi ile çökmüş, 2 vatandaşımız göçük altında kalmıştır.



Arama kurtarma çalışmaları sonucunda iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır." denildi.