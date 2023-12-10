Zonguldak'ta heyelan: Kayıp 2 kişinin cansız bedeni bulundu
Birçok ilde sağanak yağış nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil bir ev yıkıldı. Ekipler, göçük altında kalan anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Gece saatlerinde ekiplerin çalıştığı esnada ikinci kez meydana gelen heyelan sonucunda da 21 kişi yaralandı. Heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle gece ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başlamıştı.
Kentte dün etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta yaşanan heyelan sonrası göçük altında kalan Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'ın (51) bulunması için gece ara verilen çalışmalar günün aydınlanmasıyla yeniden başlamıştı.
AFAD'dan yapılan açıklamada son açıklamada, "Zonguldak ilimiz merkez ilçesi Asma Mahallesi'nde iki katlı bir ev heyelan sebebi ile çökmüş, 2 vatandaşımız göçük altında kalmıştır.
Arama kurtarma çalışmaları sonucunda iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır." denildi.