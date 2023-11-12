Zonguldak’ta kaçak maden ocağında vahşet | “İnfazımız yanar” düşüncesiyle madenciyi yakıp ormana attılar

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Nourtani’nin yakıldığında ölü mü yoksa sağ mı olduğu Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek olan raporun sonucuna göre belli olacak.

Ayrıca Vezir Mohammad Nourtani’nin maden ocağında kaza kaynaklı mı yoksa sağlık sorunu sebebiyle mi fenalaştığı da raporun sonucuna göre ortaya çıkacak.