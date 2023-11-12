Zonguldak’ta kaçak maden ocağında vahşet | “İnfazımız yanar” düşüncesiyle madenciyi yakıp ormana attılar
Zonguldak’ta işletilen kaçak maden ocağında görülmemiş bir vahşet yaşandı. Kaçak madende çalışan Afganistan uyruklu Mohammad Nourtani madende fenalaşınca, işletmeciler olayın üstünü örtmek için Nortani’nin bedenini yakıp ormana attı. Madencinin yakıldığında ölü mü yoksa sağ mı olduğu Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek olan raporun sonucuna göre belli olacak.
Zonguldak’ta kaçak maden ocağı işletmecileri, maden ocağında fenalaşan Afganistan uyruklu madenciyi yakıp, cesedini ormana attı.Olay, 10 Kasım’da Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak’ta meydana geldi.