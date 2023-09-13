Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 can kaybı, 6 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Yaralanan 6 işçi de hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralı madencilerin durumuna ilişkin, 3 işçinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, diğer 3'ünün ise acil serviste tedavilerinin sürdüğünü ve genel durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 can kaybı, 6 yaralı - 1

Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesi’nde saat 13.45 sıralarında, işçiler ocakta çalışma yaparken tavan göçüğü meydana geldi.

Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine ocağa AFAD, UMKE, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve TTK Tahlisiye ekipleri sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 can kaybı, 6 yaralı - 2

TTK Tahlisiye ekipleri, işçileri kurtarmak için ocağa girdi. Göçük haberini alan işçi yakınları maden ocağı ve hastane önlerine akın etti. Yakınlarından iyi haber bekleyenler gözyaşı döktü.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 can kaybı, 6 yaralı - 3

Ekiplerin çalışmasıyla 7 işçi çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Coşkun Atalay, Ramazan Yıldırım, Rıfat Öztürk, Ergün Üstün, Ersin Aydın, Talha Yılmaz ve Sercan Hasan hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 can kaybı, 6 yaralı - 4

Ancak 25 yıllık maden işçisi Ramazan Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 can kaybı, 6 yaralı - 5

3 çocuk babası Ramazan Yıldırım’ın Ereğli Devlet Hastanesi önüne gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 can kaybı, 6 yaralı - 6

Zonguldak ve Ereğli’deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınan yaralı işçilerden 3'ü taburcu edilirken, diğer 3'ünün ise tedavilerinin sürdüğü ve genel durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 can kaybı, 6 yaralı - 7

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: KURTARMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Bölgeye gelip incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, “Kurtarma çalışması tamamlandı. Ekipler güvenli bir şekilde kuyudan çıkıyor. Bu bir tavan çökmesi çok küçük bir bölmede” dedi.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 can kaybı, 6 yaralı - 8

BAKAN KOCA: ACIMIZ BÜYÜK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, "Zonguldak Ereğli’de, kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle, 1 kişi hayatını kaybetti. 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük" dedi.

Bakan Koca, daha sonra yaptığı açıklamada, "Göçük olayı sebebiyle yaralanan 2 kişi ile olay mahallinde ayağından yaralanan 1 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer 3 kişinin tedavisi acil serviste devam ediyor. Genel durumları iyi." ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 can kaybı, 6 yaralı - 9

BAKAN IŞIKHAN: UZMAN MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Kazayı araştırmak üzere bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal etmişlerdir" ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 can kaybı, 6 yaralı - 10

GÖÇÜKTEN KURTULAN İŞÇİLER YAŞADIKLARINI ANLATTI

İşçilerden Sabri Solmaz, gazetecilere, kendisinin aynı ocakta çalıştığını ancak göçüğün meydana geldiği bölgede bulunmadığını belirterek, "Arkadaşlarımıza yardıma koştuk, yetiştik. Elimizden ne geliyorsa yaptık." dedi.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 can kaybı, 6 yaralı - 11

Aynı ocakta çalışan ve kurtarma faaliyetlerine katılan Hakkı Erdoğan ve Tuncay Turan da bir mesai arkadaşlarının hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 can kaybı, 6 yaralı - 12
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 can kaybı, 6 yaralı - 13
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 can kaybı, 6 yaralı - 14
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 can kaybı, 6 yaralı - 15
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