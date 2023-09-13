Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 can kaybı, 6 yaralı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Yaralanan 6 işçi de hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralı madencilerin durumuna ilişkin, 3 işçinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, diğer 3'ünün ise acil serviste tedavilerinin sürdüğünü ve genel durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı.
Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesi’nde saat 13.45 sıralarında, işçiler ocakta çalışma yaparken tavan göçüğü meydana geldi.
Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine ocağa AFAD, UMKE, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve TTK Tahlisiye ekipleri sevk edildi.