Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 can kaybı, 6 yaralı

BAKAN KOCA: ACIMIZ BÜYÜK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, "Zonguldak Ereğli’de, kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle, 1 kişi hayatını kaybetti. 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük" dedi.

Bakan Koca, daha sonra yaptığı açıklamada, "Göçük olayı sebebiyle yaralanan 2 kişi ile olay mahallinde ayağından yaralanan 1 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer 3 kişinin tedavisi acil serviste devam ediyor. Genel durumları iyi." ifadelerini kullandı.