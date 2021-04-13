Zonguldak'ta yerin metrelerce altında ilk sahur

Yirmi yıllık maden işçisi Necmettin Kızılkaya, madenciliğin dünyanın en zor mesleklerinden biri olduğunu belirterek, "Bizler de ilk sahurumuzu ailelerimizle birlikte yapmak isterdik ama şartlar böyle. Ekmek parası için çalışmak zorundayız, ekmeğimizi evimize buradan götürüyoruz. Burası bizim için olmazsa olmaz. Madencilik işi zor, başka işimiz yok." diye konuştu.

Maden işçisi Abdullah Çolak, "20 senelik madenciyim. Askerden gelince buraya başladık. Allah'a şükürler olsun. Emekli olduk. Halen daha burada çalışıyoruz. Mevla'ya şükür olsun. Bu iş yeri sayesinde evimizi barkımızı aldık. Yeni bir Ramazan ayına girdik. Ama korona hastalığı bizi birbirimizden kopardı. İnsanlığı birbirinden ayırdı. Bu üzücü şeyler olmasaydı daha iyi şeyler olacaktı" dedi.