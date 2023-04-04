106 yaşındaki dövme sanatçısı en yaşlı kapak modeli oldu

Filipinli dövme sanatçısı Apo Whang-Od, Vogue dergisinin Nisan 2023 sayısına kapak olması için yazı işleri ekibi tarafından oybirliğiyle seçildi.
Vogue, Apo Whang-Od’u kapağına taşımasıyla ilgili, “Kendi topluluğu dışındaki insanlara dövme yaparak, kaybolmaya başlayan kadim sopa ve diken dövmesi uygulamasına yeniden ilgi uyandırdı. Şimdi, 106 yaşındaki mambabatok, geleneği sürdürmeye hevesli yeni nesil dövme sanatçılarına liderlik ediyor" ifadelerini kullandı.
106 yaşındaki dövme sanatçısı, gençliğinde babasının yönlendirmesiyle elle dövme yapmaya başladı ve zamanının ilk ve tek kadın dövme ustası oldu.
Apo Whang-Od, insanların derilerine kutsal motifler kazımak için yakın ve uzak köylere gitti.
Yerli halkın anlayışına göre, altın ve mücevher gibi nesnelerin aksine, bu dövme tasarımları kabile halkını öbür dünyaya kadar takip edebiliyor.
Apo Whang-Od, tasarımlarını bir bambu çubuk, pomelo ağacından bir diken, su ve kömür kullanarak yaratıyor.
Öte yandan 106 yaşındaki Filipinli Whang-Od, Mayıs 2020’de Vogue’un kapağına konuk olan en yaşlı isim olan Judi Dench'in rekorunu kırdı.