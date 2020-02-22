15 kilo veren Büşra Pekin'in değişimi

22.02.2020 - 16:07
İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı, Doğu Demirkol, Onur Buldu, Büşra Pekin ve Safa Sarı ile başrollerini paylaştığı Bayi Toplantısı'nın galası yapıldı. Galada görüntülenen Büşra Pekin, son haliyle galaya damva vurdu.
DİZİ
En Son Babalar Duyar - Esma
Hayat Bilgisi - (Öğrenci Figüran)
Bir Demet Tiyatro - Songül
Fırtına Melahat
Sınıf - Melek
Çok Güzel Hareketler Bunlar - Büşra
Geniş Aile - Behice
Muhteşem Yüzyıl - Şirin Hatun (Bohçacı Şirin)
Aşağı Yukarı Yemişlililer - Menekşe
Annem Uyurken - Defne
İşler Güçler - Ecevit Tersyatan (Ece)
Kardeş Payı - Konuk Oyuncu (1, 23.Bölüm)