15 kilo veren Büşra Pekin'in değişimi

Yeni filmi Bayi Toplantısı'nın heyecanını yaşayan Büşra Pekin, verdiği kilolarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Galada görüntülenen ünlü oyuncu değişimini gözler önüne serdi.

22.02.2020 - 16:07

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı, Doğu Demirkol, Onur Buldu, Büşra Pekin ve Safa Sarı ile başrollerini paylaştığı Bayi Toplantısı'nın galası yapıldı. Galada görüntülenen Büşra Pekin, son haliyle galaya damva vurdu.  


Gala gecesinde siyah mini straplez bir elbise tercih eden Pekin, 15 kilo vermesinin ardından görüntülendiği gecede en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
Pekin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da iyice zayıfladığını gösteriyor.

ROL ALDIĞI PROJELER

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyunuyla yıldızı parlayan Pekin'in diğer rol aldığı projeler:

FİLM

Kutsal Damacana - Selen
Neşeli Hayat - Ayla Şenyurt
Çok Filim Hareketler Bunlar - Hatice
Gişe Memuru - Nevra
Mutlu Aile Defteri - İsmet Taşyumruk
İtirazım Var - Nebahat Kuzu
Hadi İnşallah - Pucca
Mucize - Gülten (Güle)
Nadide Hayat - Konuşan Kaplumbağa (Seslendirme)
Benim Adım Feridun

DİZİ

En Son Babalar Duyar - Esma
Hayat Bilgisi - (Öğrenci Figüran)
Bir Demet Tiyatro - Songül
Fırtına Melahat
Sınıf - Melek
Çok Güzel Hareketler Bunlar - Büşra
Geniş Aile - Behice
Muhteşem Yüzyıl - Şirin Hatun (Bohçacı Şirin)
Aşağı Yukarı Yemişlililer - Menekşe
Annem Uyurken - Defne
İşler Güçler - Ecevit Tersyatan (Ece)
Kardeş Payı - Konuk Oyuncu (1, 23.Bölüm)

SOSYAL MEDYADAN KARELER

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