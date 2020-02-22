15 kilo veren Büşra Pekin'in değişimi

Gala gecesinde siyah mini straplez bir elbise tercih eden Pekin, 15 kilo vermesinin ardından görüntülendiği gecede en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

ROL ALDIĞI PROJELER Çok Güzel Hareketler Bunlar oyunuyla yıldızı parlayan Pekin'in diğer rol aldığı projeler:



FİLM



Kutsal Damacana - Selen

Neşeli Hayat - Ayla Şenyurt

Çok Filim Hareketler Bunlar - Hatice

Gişe Memuru - Nevra

Mutlu Aile Defteri - İsmet Taşyumruk

İtirazım Var - Nebahat Kuzu

Hadi İnşallah - Pucca

Mucize - Gülten (Güle)

Nadide Hayat - Konuşan Kaplumbağa (Seslendirme)

Benim Adım Feridun