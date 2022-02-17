16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün öldürülmesine ünlülerden tepkiler

Giresun'da yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün ailesinin zoruyla nişanlandığı Hüseyin Can Gökçek tarafından vahşice katledilmesi, Tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Ünlüler de çocuğun öldürülmesine tepkilerini sosyal medyada gösterdi.

Haberler 17.02.2022 - 09:44 | Son Güncelleme : 17.02.2022 - 09:47

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün öldürülmesine ünlülerden tepkiler - 1

CÜNEYT ARKIN

Sıla Şentürk henüz 16 yaşındaydı.

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün öldürülmesine ünlülerden tepkiler - 2

EBRU GÜNDEŞ

Daha 16 yaşında bir çocuk... Nasıl kıydınız be caniler... İsimler değişiyor, acı her gün kat be kat büyüyor ama hiçbir şey değişmiyor.

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün öldürülmesine ünlülerden tepkiler - 3

GANİ MÜJDE

16 yaşındaki çocuğu nişanlandırıp katiliyle bir başına bırakanlar bu çocuğun gözlerindeki ışık kör etsin topunuzu. Çocuk gelinlerin kanında boğulun...

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün öldürülmesine ünlülerden tepkiler - 4

DERYA ULUĞ

Daha 16 yaşında, kim bilir ne hayalleri vardı… Bu katilleri aramızda rahatça dolaştıran yasalar değişmediği sürece daha çok isim duyacağız maalesef.

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün öldürülmesine ünlülerden tepkiler - 5

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU

Hem bu gencecik çocuğu öldüren alçak hem de zorla nişanlayan ailesine en ağır ceza verilmeli…

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün öldürülmesine ünlülerden tepkiler - 6

CEYHUN YILMAZ

Bi genç kızımız daha ölüyor.
Kalan kahroluyor
Katiller bitmiyor!

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün öldürülmesine ünlülerden tepkiler - 7

ARİF VERİMLİ

Daha 17, 17 bile değil... Bu çağ, Öfke Çağı... Güzel yüzlü kurbanlarımız olacak.

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün öldürülmesine ünlülerden tepkiler - 8

EMRE BELÖZOĞLU

Sıla henüz 16 yaşındaydı.

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün öldürülmesine ünlülerden tepkiler - 9

CAN YILMAZ

“16 yaşındaki #SılaŞentürk Giresun’da zorla nişanlandırıldığı erkek Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürüldü. Fail yakalandı.” Haber burada bitmemeli, bu çocuğu öldüren baştan ayağa kimlerse onları da yakalamalı devlet. Çocuğu el birliği ile öldürenlerden o canın hesabı sorulmalı.

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün öldürülmesine ünlülerden tepkiler - 10

DOĞA RUTKAY

#SılaŞentürk

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