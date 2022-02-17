16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün öldürülmesine ünlülerden tepkiler

Haberler 17.02.2022 - 09:44 | Son Güncelleme : 17.02.2022 - 09:47
CÜNEYT ARKIN
Sıla Şentürk henüz 16 yaşındaydı.
EBRU GÜNDEŞ
Daha 16 yaşında bir çocuk... Nasıl kıydınız be caniler... İsimler değişiyor, acı her gün kat be kat büyüyor ama hiçbir şey değişmiyor.
GANİ MÜJDE
16 yaşındaki çocuğu nişanlandırıp katiliyle bir başına bırakanlar bu çocuğun gözlerindeki ışık kör etsin topunuzu. Çocuk gelinlerin kanında boğulun...
DERYA ULUĞ
Daha 16 yaşında, kim bilir ne hayalleri vardı… Bu katilleri aramızda rahatça dolaştıran yasalar değişmediği sürece daha çok isim duyacağız maalesef.
AYŞENİL ŞAMLIOĞLU
Hem bu gencecik çocuğu öldüren alçak hem de zorla nişanlayan ailesine en ağır ceza verilmeli…
CEYHUN YILMAZ
Bi genç kızımız daha ölüyor.
Kalan kahroluyor
Katiller bitmiyor!
ARİF VERİMLİ
Daha 17, 17 bile değil... Bu çağ, Öfke Çağı... Güzel yüzlü kurbanlarımız olacak.
EMRE BELÖZOĞLU
Sıla henüz 16 yaşındaydı.
CAN YILMAZ
“16 yaşındaki #SılaŞentürk Giresun’da zorla nişanlandırıldığı erkek Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürüldü. Fail yakalandı.” Haber burada bitmemeli, bu çocuğu öldüren baştan ayağa kimlerse onları da yakalamalı devlet. Çocuğu el birliği ile öldürenlerden o canın hesabı sorulmalı.
DOĞA RUTKAY
#SılaŞentürk