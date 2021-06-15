17 yaşındaki Prenses Catharina-Amalia tarih yazdı

"PARAYI ALMAK RAHATSIZ EDİCİ"

Prenses, Hollanda basınında yayınlanan mektubunda, “7 Aralık 2021’de 18 yaşında olacağım ve kanunlara göre bir ödenek alacağım. Diğer öğrenciler özellikle bu corona virüs döneminde çok daha zor zamanlar geçirirken, karşılığında hiçbir şey yapmadığım parayı almayı rahatsız edici buluyorum” ifadesini kullandı.