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20 bin dolarlık antika çini tabaklarda aşure ikramı

İHA

Bursa'da ünlü şef Ömür Akkor, 20 bin dolarlık 300 yıllık çini tabaklarda yaptığı aşureleri vatandaşlara ücretsiz ikram etti. Akkor, "İsteyen bu tabaklarla evine de götürebilir" dedi.

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    Muharrem ayı dolayısıyla kendine has tarifiyle onlarca çeşit malzemeden aşure yapan şef Ömür Akkor, yaptığı aşurelerini antikacılardan edindiği her biri yüzlerce yıllık antika çini tabaklar içinde servis etti.

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    20 bin dolar ödeyerek edindiği çini koleksiyonunu sadece aşure ayında aşure servis etmek için çıkarttığını belirten Ömür Akkor şunları söyledi:

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    “İsteyen vatandaş gelip yaptığımız aşureyi antika tabaklarımızda yiyebilir. İsteyen ve tabaklarımıza değerinde ilgiliyi gösterebilenler evine götürebilirler"

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    "Biz aşuremizi onlarca çeşit malzeme kullanarak yaptık. Herkese kapımız açık."

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    "Bu aşure dağıtımını önümüzdeki cuma günü tekrar yapacağız. Canı isteyen herkes gelip değerli tabaklarımızdan aşuremizi yiyebilir.”
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    Ömür Akkor'un aşure hazırlığından kareler...
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