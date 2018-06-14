2018 Dünya Kupası Güzeli seçildi
Rusya’da başlayacak FIFA Dünya Kupası öncesi Almanya’nın en büyük eğlence parkı ‘Avrupa Park’ta turnuvanın kraliçesi ‘Miss WM 2018’ (Miss Dünya Kupası 2018) seçildi.
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1Almanya'nın en eski prestijli güzellik yarışması 'Miss Germany Corporation' (MGC) tarafından organize edilen yarışmada Zoe Brunet birinci oldu.
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2Sputnik Türkiye'nin haberine göre, yarışmanın finaline 8 grupta yer alan 32 ülkeden yaşları 18-33 arasında olan 31 güzel milli forma, akşam kostümü, mayo, moda defilesiyle çıktıkları podyumda jürinin oylarını kazanmak için kıyasıya yarıştı.
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3Yarışmaya Suudi Arabistan güzeli çıkmadı.
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Jüri heyetinde eski FIFA hakemi Alman Walter Eschweiler, futbol yorumcusu Waldemar Hartmann, sunucular Jana Azizi, Ruth Hofmann, eski futbolculardan David Odonkor, eski Miss WM 2014 güzellik kraliçesi Kolombiyalı Daniela Ocoro Mejia gibi tanınmış kişiler de yer aldı.
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Yarı finale Mısır, Portekiz, Almanya, İzlanda, Danimarka, Sırbistan, Belçika ve Kolombiya güzelleri kaldı.
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Belçika’yı temsil eden, yarışmanın en genci Zoe Brunet (18) ‘Miss WM 2018’ kraliçesi ilan edildi.
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Tacını, 2014 Kraliçesi Kolombiyalı Mimar Daniela Ocoro Mejia’dan alan Brunet, “Kazandığım unvanla gurur duyuyorum. Umarım şimdi Belçika millileri Dünya Kupası’nı kazanır” dedi.
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Yarışma katılımcılarından güzel olmaları yanında bir de futboldan iyi anlamaları talep ediliyor.
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Yarışmaya katılan 32 adaya 5 bin euro değerinde değişik hediyeler verildi.
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10Brunet daha önce 2018 Dünya Mondial Güzeli, 2018 Dauphine Belçika Güzeli, 2018 Valon Güzeli, 2014 Belçika Top Modeli seçildi.