2018 yazına damga vuran tatil fotoğrafları (Instagram'da ünlüler)
Yarın yani 23 eylül itibariyle yaz mevsimi bitiyor ve sonbahar başlıyor. 21 haziranda başlayan sıcak günler yerini güze bırakıyor. Peki ünlü isimler yaz aylarını nasıl geçirdi? İşte milyonlarca takipçisi olan ünlülerin bu yaz çok konuşulan tatil fotoğrafları...
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1Damla Can (İzmir-Çeşme)
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2Melisa Aslı Pamuk
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3Aras Bulut İynemli
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4Hande Doğandemir / Muğla
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5Pelin Akil / Mikonos-Yunanistan
"Tamam son 2018 yazı fotosu... Şimdiden çok özledim"
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6Hande Erçel / Budva
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7Defne Samyeli
Alaçatı
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8Ezgi Mola
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9Elçin Sangu
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10Yağmur Tanrısevsin / Singapur
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11Özge Gürel
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12Eda Taşpınar / Yunanistan-Mikonos
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13Fahriye Evcen Özçivit
Yunanistan
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14Eliz Sakuçoğlu / Hawaii
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15Bensu Soral
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16Deren Talu
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17Yıldıray Şahinler / Kaş
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18Serenay Sarıkaya
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19Sinem Kobal
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20Burcu Kara
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21Merve Boluğur
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22Nur Fettahoğlu
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23Nesrin Cavadzade
İtalya
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24Neslihan Atagül Doğulu
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25Birce Akalay
Bozburun
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26Dilan Çiçek Deniz / ABD-Las Vegas
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27Özge Gürel / Phi Phi Adaları
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28Nesrin Cevadzade / Yunanistan
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29Elvin Levinler / Portekiz
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30Gizem Karaca Ekmekçi / Göcek
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31Meryem Uzerli / Hırvatistan-Dubrovnik
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32İrem Derici / Fethiye
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33Melisa Aslı Pamuk / Hollanda
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34Ceren Moray / Bodrum
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35Gözde Çığacı / Kaş
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36Aslı Enver / Çanakkale
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37Seda Güven / Antalya
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38Burcu Binici / Bozburun, Marmaris
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39Hatice Şendil Sağyaşar / Cannes
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40Gupse Özal / Çanakkale
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41Aybüke Pusat / Norveç
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42Seda Bakan / İspanya-Berselona
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43Avatar Atakan / Miami
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44Seda Bakan / Brooklyn, ABD
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45Leyla Lydia Tuğutlu/ İtalya
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46Tuvana Türkay / Portekiz
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47Yağmur Tanrısevsin / Endonezya
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48Pınar Deniz / Menton, France
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49Aslıhan Gürbüz / Ege Denizi
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50Cansu Dere / New York
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51Kıvılcım Ural / Türkiye-Kapadokya
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52Esra Sönmezer / Bodrum
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53Kenan Doğulu- Beren Saat / Amerika
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54Pelin Akil Altan ve Anıl Altan
Antalya / Belek
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55Barış Kıralioğlu / Fransız Rivierası
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56Şeyma Subaşı / Yunanistan-Mikonos
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57Emina Jahovic / Fethiye
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58Hande Soral / Rodos
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59Nagihan Karadere / Alacatı
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60Gökçe Bahadır / Londra
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61Aslı Enver / Yunanistan
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62Şeyma Subaşı Ilıcalı / İspanya
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63Gülenay Kalkan / Muğla
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64Murat Boz (İzmir-Çeşme)
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65Aybüke Pusat / Norveç
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66Esra Bilgiç Töre / Mikonos
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67Müjde Uzman / Tekirdağ
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68Çağlar Ertuğrul
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69Olimpos
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70Lidya Özdemiroğlu / Kaş
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71Serenay Sarıkaya
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72Lidya Özdemiroğlu
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73Birce Akalay / Washington
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74Hira Koyuncuoğlu
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75Nur Fettahoğlu
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76Türkü Turan
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77Rıza Kocaoğlu
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78Amine Gülşe
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79Ozan Güven / Amasya
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80Yasmin Erbil
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81İrem Sak
Bandırma
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82Seda Güven
Çamlıhemşin Fırtına Deresi
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83Yıldıray Sahinler
Rodos AdasıÖ
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84Aybüke Pusat
Yunanistan
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85Müjde Uzman
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86Yavuz Seçkin
Alaçatı
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87Fahriye Evcen Özçivit
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88Ceylan Capa
Alaçatı
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89Yağmur Ünal
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90Tansu Sıla Çakır
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91Hira Koyuncuoğlu
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92Hazal Filiz Küçükköse
Bozcaada
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93Ceyda Düvenci
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94Özgür Ozan
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95Türkan Şoray - Yağmur Ünal
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96Hande Doğandemir
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97Meryem Uzerli
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98Gözde Çığacı
Kaş
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99Berna Öztürk
Akyaka
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100Esra Kılıç
Kabak Koyu
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101
İrem Derici
Kıbrıs
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102Hayal Köseoğlu
Bozcaada
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103Vedat Atlı, Ozan Güven, Rıza Kocaoğlu
Bodrum
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104Şebnem Ferah
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105Azra Akın
Edirne
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106Timur Acar
Sivrice Koyu
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107
Nilay Cafer
Atakum
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108Tolga Sarıtaş
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109Seda Bakan Erel
Yunanistan