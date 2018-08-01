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2018 yazına damga vuran tatil fotoğrafları (Instagram'da ünlüler)

Yarın yani 23 eylül itibariyle yaz mevsimi bitiyor ve sonbahar başlıyor. 21 haziranda başlayan sıcak günler yerini güze bırakıyor. Peki ünlü isimler yaz aylarını nasıl geçirdi? İşte milyonlarca takipçisi olan ünlülerin bu yaz çok konuşulan tatil fotoğrafları...

  • 1

    Damla Can (İzmir-Çeşme)

  • 2

    Melisa Aslı Pamuk
  • 3

    Aras Bulut İynemli
  • 4

    Hande Doğandemir / Muğla
  • 5

    Pelin Akil / Mikonos-Yunanistan

    "Tamam son 2018 yazı fotosu... Şimdiden çok özledim"
  • 6

    Hande Erçel / Budva
  • 7

    Defne Samyeli
    Alaçatı

  • 8

    Ezgi Mola
  • 9

    Elçin Sangu
  • 10

    Yağmur Tanrısevsin / Singapur

  • 11

    Özge Gürel
  • 12

    Eda Taşpınar / Yunanistan-Mikonos
  • 13

    Fahriye Evcen Özçivit
    Yunanistan
  • 14

    Eliz Sakuçoğlu / Hawaii
  • 15

    Bensu Soral
  • 16

    Deren Talu
  • 17

    Yıldıray Şahinler / Kaş
  • 18

    Serenay Sarıkaya
  • 19

    Sinem Kobal
  • 20

    Burcu Kara
  • 21

    Merve Boluğur
  • 22

    Nur Fettahoğlu
  • 23

    Nesrin Cavadzade
    İtalya
  • 24

    Neslihan Atagül Doğulu
  • 25

    Birce Akalay
    Bozburun
  • 26

    Dilan Çiçek Deniz / ABD-Las Vegas
  • 27

    Özge Gürel / Phi Phi Adaları
  • 28

    Nesrin Cevadzade / Yunanistan
  • 29

    Elvin Levinler / Portekiz
  • 30

    Gizem Karaca Ekmekçi / Göcek
  • 31

    Meryem Uzerli / Hırvatistan-Dubrovnik
  • 32

    İrem Derici / Fethiye
  • 33

    Melisa Aslı Pamuk / Hollanda
  • 34

    Ceren Moray / Bodrum
  • 35

    Gözde Çığacı / Kaş
  • 36

    Aslı Enver / Çanakkale
  • 37

    Seda Güven / Antalya
  • 38

    Burcu Binici / Bozburun, Marmaris
  • 39

    Hatice Şendil Sağyaşar / Cannes
  • 40

    Gupse Özal / Çanakkale
  • 41

    Aybüke Pusat / Norveç
  • 42

    Seda Bakan / İspanya-Berselona
  • 43

    Avatar Atakan / Miami
  • 44

    Seda Bakan / Brooklyn, ABD
  • 45

    Leyla Lydia Tuğutlu/ İtalya
  • 46

    Tuvana Türkay / Portekiz
  • 47

    Yağmur Tanrısevsin / Endonezya
  • 48

    Pınar Deniz / Menton, France
  • 49

    Aslıhan Gürbüz / Ege Denizi
  • 50

    Cansu Dere / New York
  • 51

    Kıvılcım Ural / Türkiye-Kapadokya
  • 52

    Esra Sönmezer / Bodrum
  • 53

    Kenan Doğulu- Beren Saat / Amerika
  • 54

    Pelin Akil Altan ve Anıl Altan
    Antalya / Belek
  • 55

    Barış Kıralioğlu / Fransız Rivierası
  • 56

    Şeyma Subaşı / Yunanistan-Mikonos
  • 57

    Emina Jahovic / Fethiye
  • 58

    Hande Soral / Rodos
  • 59

    Nagihan Karadere / Alacatı
  • 60

    Gökçe Bahadır / Londra
  • 61

    Aslı Enver / Yunanistan
  • 62

    Şeyma Subaşı Ilıcalı / İspanya
  • 63

    Gülenay Kalkan / Muğla
  • 64

    Murat Boz (İzmir-Çeşme)
  • 65

    Aybüke Pusat / Norveç
  • 66

    Esra Bilgiç Töre / Mikonos
  • 67

    Müjde Uzman / Tekirdağ
  • 68

    Çağlar Ertuğrul
  • 69

    Olimpos
  • 70

    Lidya Özdemiroğlu / Kaş
  • 71

    Serenay Sarıkaya
  • 72

    Lidya Özdemiroğlu
  • 73

    Birce Akalay / Washington

  • 74

    Hira Koyuncuoğlu
  • 75

    Nur Fettahoğlu
  • 76

    Türkü Turan
  • 77

    Rıza Kocaoğlu
  • 78

    Amine Gülşe
  • 79

    Ozan Güven / Amasya
  • 80

    Yasmin Erbil
  • 81

    İrem Sak
    Bandırma
  • 82

    Seda Güven
    Çamlıhemşin Fırtına Deresi
  • 83

    Yıldıray Sahinler
    Rodos AdasıÖ
  • 84

    Aybüke Pusat
    Yunanistan
  • 85

    Müjde Uzman
  • 86

    Yavuz Seçkin
    Alaçatı
  • 87

    Fahriye Evcen Özçivit
  • 88

    Ceylan Capa
    Alaçatı
  • 89

    Yağmur Ünal
  • 90

    Tansu Sıla Çakır
  • 91

    Hira Koyuncuoğlu
  • 92

    Hazal Filiz Küçükköse
    Bozcaada
  • 93

    Ceyda Düvenci
  • 94

    Özgür Ozan
  • 95

    Türkan Şoray - Yağmur Ünal
  • 96

    Hande Doğandemir
  • 97

    Meryem Uzerli
  • 98

    Gözde Çığacı
    Kaş
  • 99

    Berna Öztürk
    Akyaka
  • 100

    Esra Kılıç
    Kabak Koyu
  • 101

    İrem Derici

    Kıbrıs

  • 102

    Hayal Köseoğlu
    Bozcaada
  • 103

    Vedat Atlı, Ozan Güven, Rıza Kocaoğlu
    Bodrum
  • 104

    Şebnem Ferah
  • 105

    Azra Akın
    Edirne
  • 106

    Timur Acar
    Sivrice Koyu
  • 107

    Nilay Cafer 

    Atakum

  • 108

    Tolga Sarıtaş
  • 109

    Seda Bakan Erel
    Yunanistan
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