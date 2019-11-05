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2019 CFDA Vogue Moda Ödülleri dağıtıldı

Amerikan ve global moda sektörünün en prestijli ödülleri CFDA Vogue Moda Ödülleri, New York'ta düzenlenen görkemli bir etkinlikle sahiplerini buldu. Büyük ödülü genç tasarımcı Christopher John Rogers'ın kazandığı etkinlikte davetlilerin şıklık yarışı görülmeye değerdi. 

ntv.com.tr 05.11.2019 - 09:51 Son Güncelleme : 05.11.2019 - 10:04

1962'de kurulan ve 450'den fazla Amerikalı moda ve aksesuar tasarımcısının üyesi olduğu Council of Fashion Designers of America (CFDA) ile Vogue dergisinin işbirliğinde verilen moda ödülleri dün gece New York’taki Cipriani South Street’te düzenlenen görkemli etkinlikle sahiplerini buldu.

Amerikan ve global moda sektörünün en prestijli ödülleri CFDA Vogue Moda Ödülleri’nde büyük ödül olan 2019 CFDA/Vogue Fashion Fund’u Christopher John Rogers kazandı. Rogers 400 bin dolarlık ödülün yanı sıra bir CFDA üyesinden bir yıllık rehberlik de kazandı.

25 yaşındaki tasarımcı bugüne dek Michelle Obama, Lizzo ve Tracee Ellis Ross gibi isimleri giydirdi.

150 bin dolarlık ikincilik ve bir yıllık rehberlik ödüllerini de Danielle Hirsh ve Reese Cooper’a verildi. Hirsh, moda ödülleri adayları arasındaki ilk gelinlik tasarımcısıydı. Bu yılın başında evlenen Zoe Kravitz’in gelinliğini tasarlamıştı.

Christopher John Rogers, ödülünü ilk büyük beden model olarak ünlenen Ashley Graham’dan alırken, diğer tasarımcılara ödüllerini Paloma Elsesser ve Alton Mason takdim etti.

İşte davete katılan ünlüler...

Gigi Hadid

Bella Hadid

Candice Swanepoel

Taylor Hill

Jasmine Tookes

Jameela Jamil

Tan France

Carolyn Murphy

Constance Jablonski

Judith Light

Kristine Froseth

Ashley Graham

Kat Graham

Georgia Fowler

Kerby Jean-Raymond

Alexander Wang, Bella Hadid

Anna Baryshnikov

Alejandra Alonso Rojas

Natalie Ratabesi

Khadijha Red Thunder

Julia Schlaepfer

Ashley Graham, Paloma Elsesser

Anna Wintour ve Diane von Furstenberg

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