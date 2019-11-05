2019 CFDA Vogue Moda Ödülleri dağıtıldı

ntv.com.tr 05.11.2019 - 09:51 Son Güncelleme : 05.11.2019 - 10:04
1962'de kurulan ve 450'den fazla Amerikalı moda ve aksesuar tasarımcısının üyesi olduğu Council of Fashion Designers of America (CFDA) ile Vogue dergisinin işbirliğinde verilen moda ödülleri dün gece New York’taki Cipriani South Street’te düzenlenen görkemli etkinlikle sahiplerini buldu.
Amerikan ve global moda sektörünün en prestijli ödülleri CFDA Vogue Moda Ödülleri’nde büyük ödül olan 2019 CFDA/Vogue Fashion Fund’u Christopher John Rogers kazandı. Rogers 400 bin dolarlık ödülün yanı sıra bir CFDA üyesinden bir yıllık rehberlik de kazandı.
25 yaşındaki tasarımcı bugüne dek Michelle Obama, Lizzo ve Tracee Ellis Ross gibi isimleri giydirdi.
150 bin dolarlık ikincilik ve bir yıllık rehberlik ödüllerini de Danielle Hirsh ve Reese Cooper’a verildi. Hirsh, moda ödülleri adayları arasındaki ilk gelinlik tasarımcısıydı. Bu yılın başında evlenen Zoe Kravitz’in gelinliğini tasarlamıştı.
Christopher John Rogers, ödülünü ilk büyük beden model olarak ünlenen Ashley Graham’dan alırken, diğer tasarımcılara ödüllerini Paloma Elsesser ve Alton Mason takdim etti.
İşte davete katılan ünlüler...
Gigi Hadid
Bella Hadid
Candice Swanepoel
Taylor Hill
Jasmine Tookes
Jameela Jamil
Tan France
Carolyn Murphy
Constance Jablonski
Judith Light
Kristine Froseth
Ashley Graham
Kat Graham
Georgia Fowler
Kerby Jean-Raymond
Alexander Wang, Bella Hadid
Anna Baryshnikov
Alejandra Alonso Rojas
Natalie Ratabesi
Khadijha Red Thunder
Julia Schlaepfer
Ashley Graham, Paloma Elsesser
Anna Wintour ve Diane von Furstenberg