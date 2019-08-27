2019 MTV Video Müzik Ödülleri törenine protesto gölgesi
ntv.com.tr
2019 MTV Video Müzik Ödülleri'nin dağıtıldığı ABD’nin New Jersey eyaletinin Newark şehrinde, törenin düzenlendiği Prudential Center yakınında protesto eylemi düzenlendi. Dünya çapında canlı yayınlanan ödül töreni aracılığıyla seslerini duyurmak isteyen eylemciler şehirdeki su kirliliğini protesto etti. Protestocuların bir kısmı gözaltına alındı.
-
1
2019 MTV Video Müzik Ödülleri ABD’nin New Jersey eyaletinin Newark şehrinde sahiplerine verildi. Törenin yapıldığı Prudential Center önünde bir grup protestocu, New Jersey’nin en büyük şehrinde suların kirletildiği ve kendilerinden şişe suyu içmeleri istendiği gerekçesiyle eylem düzenledi.
-
2
Protestocular, “MTV’yi istemiyoruz, bedava su hakkımızı istiyoruz” sloganları attı.
-
3
Taylor Swift, Cardi B, Adriana Lima gibi pek çok ünlünün kırmızı halı pozu verdiği tören alanının yakınında seslerini duyurmak isteyen protestocuların bir kısmı gözaltına alındı.
-
4
Newark Güvenlik Direktörü Anthony Ambrose, şehir dışından geldiklerini iddia ettiği eylemcilerin dünya çapında yayınlanan bir etkinliğe gölge düşürmek istediklerini belirtti.
-
5
Ambrose, polisin olay çıkmasını engellemesinden dolayı teşekkür etti.
-
6
Eyleme ait fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
-
7